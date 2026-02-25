    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    JP Morgan unter Druck

    KI als mögliche Herausforderung für Banken

    Für zusätzliche Unsicherheit sorgt der US-KI-Entwickler Anthropic, der mit einer Reihe neuer Innovationen Ängste vor einer möglichen Disruption ganzer Branchen schürt. Zu Beginn dieser Woche geriet bereits IBM unter Druck. Beobachter befürchten, dass schon bald weitere Sektoren betroffen sein könnten.

    Auch das Bankwesen könnte durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz stark verändert werden. Die zentrale Frage lautet: In welchem Ausmaß kann KI klassische Bankdienstleistungen ersetzen oder bestehende Geschäftsmodelle gefährden?

    Wichtige Kursmarken im Blick

    Aus technischer Sicht könnte sich bei JP Morgan insbesondere auf der Verkäuferseite eine Chance ergeben. Entscheidend wäre ein Rückfall auf Wochenbasis unter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 291,13 US-Dollar. In diesem Fall müsste zunächst mit einer Korrektur bis 280,25 US-Dollar gerechnet werden. Darunter könnte der Kurs sogar in den Bereich von 260,61 US-Dollar nachgeben.

    Der seit 2022 bestehende mittelfristige Aufwärtstrend bliebe dadurch allerdings noch intakt.

    Auf der Oberseite besteht weiterhin die Möglichkeit, das Rekordhoch von Anfang Januar bei 337,25 US-Dollar erneut zu testen. Voraussetzung dafür wäre jedoch ein Anstieg auf mindestens über 312,00 US-Dollar.

    Insgesamt befindet sich die Aktie damit an einem technisch entscheidenden Punkt – mit Chancen und Risiken auf beiden Seiten.

    Erholung eher als neue Verkaufschance?

    Kommt es zwischenzeitlich zu einer Erholung, liegen mögliche Anlaufpunkte auf der Oberseite bei 330,29 US-Dollar sowie darüber bei 337,16 US-Dollar. Allerdings könnten diese Bereiche nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer eher als Gelegenheit genutzt werden, erneut auf fallende Kurse zu setzen.

    Insgesamt bleibt die Aktie damit klar angeschlagen – und eine nachhaltige Trendwende ist derzeit noch nicht erkennbar.

    SHORT

    Stop-Sell-Order : 291,13 US-Dollar

    Kursziele : 280,25/260,61 US-Dollar

    Renditechance via DU75HZ : 90 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    JP Morgan Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 298,52 // 303,50 // 311,00 // 317,51 US-Dollar
    Unterstützungen: 291,05 // 284,71 // 280,25 // 269,52 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY8H55 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,12 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 261,2754 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co.
    KO-Schwelle: 261,2754 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 297,52 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,08 Kurschance:
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU75HZ Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,85 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 330,344 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co.
    KO-Schwelle: 330,344 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 297,52 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 260,61 US-Dollar
    Hebel: 8,81 Kurschance: + 90 Prozent
    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

