JP Morgan unter Druck

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt der US-KI-Entwickler Anthropic, der mit einer Reihe neuer Innovationen Ängste vor einer möglichen Disruption ganzer Branchen schürt. Zu Beginn dieser Woche geriet bereits IBM unter Druck. Beobachter befürchten, dass schon bald weitere Sektoren betroffen sein könnten.

Auch das Bankwesen könnte durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz stark verändert werden. Die zentrale Frage lautet: In welchem Ausmaß kann KI klassische Bankdienstleistungen ersetzen oder bestehende Geschäftsmodelle gefährden?

Wichtige Kursmarken im Blick

Aus technischer Sicht könnte sich bei JP Morgan insbesondere auf der Verkäuferseite eine Chance ergeben. Entscheidend wäre ein Rückfall auf Wochenbasis unter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 291,13 US-Dollar. In diesem Fall müsste zunächst mit einer Korrektur bis 280,25 US-Dollar gerechnet werden. Darunter könnte der Kurs sogar in den Bereich von 260,61 US-Dollar nachgeben.

Der seit 2022 bestehende mittelfristige Aufwärtstrend bliebe dadurch allerdings noch intakt.

Auf der Oberseite besteht weiterhin die Möglichkeit, das Rekordhoch von Anfang Januar bei 337,25 US-Dollar erneut zu testen. Voraussetzung dafür wäre jedoch ein Anstieg auf mindestens über 312,00 US-Dollar.

Insgesamt befindet sich die Aktie damit an einem technisch entscheidenden Punkt – mit Chancen und Risiken auf beiden Seiten.

Erholung eher als neue Verkaufschance?

Kommt es zwischenzeitlich zu einer Erholung, liegen mögliche Anlaufpunkte auf der Oberseite bei 330,29 US-Dollar sowie darüber bei 337,16 US-Dollar. Allerdings könnten diese Bereiche nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer eher als Gelegenheit genutzt werden, erneut auf fallende Kurse zu setzen.

Insgesamt bleibt die Aktie damit klar angeschlagen – und eine nachhaltige Trendwende ist derzeit noch nicht erkennbar.

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 291,13 US-Dollar

Kursziele : 280,25/260,61 US-Dollar

Renditechance via DU75HZ : 90 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JP Morgan Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8H55 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,12 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 261,2754 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co. KO-Schwelle: 261,2754 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 297,52 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU75HZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,85 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 330,344 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co. KO-Schwelle: 330,344 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 297,52 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 260,61 US-Dollar Hebel: 8,81 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

