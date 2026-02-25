JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Profitiert habe die Großbank von den Nettozinserträgen, die wiederum von gestiegenen Einlagen und einem höheren Referenzzinssatz in Hongkong (HIBOR) getragen worden seien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,2
Kursziel alt: 11,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
