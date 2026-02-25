Bullenpower: Silberpreis springt auf 90,52 USD

+3,89 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,12 % 1 Monat -15,72 % 3 Monate +68,54 % 1 Jahr +169,11 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 90,52. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,83939USD. Heute notiert Silber bei 90,52USD. Ihr Einsatz wäre nun 57.146,1USD wert – ein Zuwachs von +471,46 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist vorsichtig optimistisch. ATH bei First Majestic, Interesse an PAS/Silvercorp/New Pacific deuten auf Mining-Exposure. Miner folgen teils nicht exakt dem Silberpreis; politische/Länderrisiken (Mexiko) werden diskutiert. Insgesamt bullisch, aber mit Divergenzen-Risiko. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: kein konkreter Prozentwert genannt.