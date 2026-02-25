Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 90,52 USD
Silber springt um +3,89 % nach oben auf 90,52 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,12 %
|1 Monat
|-15,72 %
|3 Monate
|+68,54 %
|1 Jahr
|+169,11 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,83939USD. Heute notiert Silber bei 90,52USD. Ihr Einsatz wäre nun 57.146,1USD wert – ein Zuwachs von +471,46 %.
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist vorsichtig optimistisch. ATH bei First Majestic, Interesse an PAS/Silvercorp/New Pacific deuten auf Mining-Exposure. Miner folgen teils nicht exakt dem Silberpreis; politische/Länderrisiken (Mexiko) werden diskutiert. Insgesamt bullisch, aber mit Divergenzen-Risiko. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: kein konkreter Prozentwert genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,70EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,28EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,64EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|472,28EUR
|+3,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|119,20EUR
|+4,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|715,20EUR
|+3,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,34EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,24EUR
|+0,31 %
|Long
|1
|0,00
|141,38EUR
|+0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,109EUR
|-1,35 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.