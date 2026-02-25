Fresenius legt starkes Jahresergebnis vor und erhöht die Dividende

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im Geschäftsjahr 2025 seine eigenen Ziele erreicht und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum. Nach einem dynamischen vierten Quartal kündigte der DAX-Konzern eine höhere Dividende an und bestätigte für das laufende Jahr ambitionierte Wachstumsziele.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!

Fresenius steigerte den Konzernumsatz im vergangenen Jahr organisch um 7 Prozent auf 22,55 Milliarden Euro. Damit lag das Unternehmen leicht über den Markterwartungen von 22,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte währungsbereinigt um 6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro und traf damit ebenfalls die Konsensschätzungen.

Die operative Marge gab leicht auf 11,5 Prozent nach, nach 11,6 Prozent im Vorjahr. Dennoch bewegte sich der Konzern im Rahmen seiner eigenen Prognose, die ein währungsbereinigtes EBIT-Wachstum von 4 bis 8 Prozent sowie ein organisches Umsatzplus von 5 bis 7 Prozent vorsah.

Besonders deutlich fiel der Anstieg beim Kern-Ergebnis je Aktie aus, also dem Ergebnis ohne Beiträge von Fresenius Medical Care: Dieses legte währungsbereinigt um 12 Prozent auf 2,87 Euro zu.

Starkes viertes Quartal setzt Ausrufezeichen

Im Schlussquartal beschleunigte sich das Wachstum nochmals spürbar. Der Umsatz stieg organisch um 9 Prozent auf 5,875 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen von 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wuchs währungsbereinigt um 13 Prozent auf 713 Millionen Euro.

Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 12,1 Prozent nach 11,7 Prozent im Vorjahresquartal. Zwar blieb das operative Ergebnis leicht unter der Konsensprognose von 715 Millionen Euro, doch unter dem Strich bestätigte das Quartal den positiven Trend.

Kabi als Wachstumsmotor

Treiber der Entwicklung bleibt die Sparte Fresenius Kabi. Sie erzielte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 10 Prozent und übertraf damit klar das strukturelle Wachstumsband von 4 bis 7 Prozent. Der Umsatz erreichte mit 2,214 Milliarden Euro einen historischen Höchstwert für ein Einzelquartal.

Das EBIT vor Sondereinflüssen stieg währungsbereinigt um 7 Prozent auf 349 Millionen Euro. Die Marge blieb trotz Investitionen stabil bei 15,8 Prozent.

Verschuldung sinkt deutlich

Parallel zur operativen Verbesserung treibt Fresenius den Schuldenabbau voran. Der Verschuldungsgrad verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 2,7x und liegt damit komfortabel innerhalb des Zielkorridors von 2,5 bis 3,0x.

Dividende steigt

Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie erhalten. Das entspricht einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt innerhalb der definierten Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent.

Für 2024 hatte Fresenius 1,00 Euro je Aktie gezahlt, nachdem die Dividende für 2023 ausgesetzt worden war.

Ausblick 2026: Wachstumskurs soll anhalten

Für das laufende Jahr stellt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent in Aussicht. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, soll währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen.

Markt reagiert verhalten

Trotz der operativen Fortschritte reagierten Investoren zunächst zurückhaltend. Die Aktie von Fresenius verlor am Mittwochmorgen knapp drei Prozent auf 48,67 Euro.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 48,30EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.





Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!