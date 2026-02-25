JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Marktdaten belegten eine Verbesserung der Absatztrends in der Branche, schrieb Georgina Johanan am Dienstagabend. Auch der Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfestes dürfte der schwedischen Bekleidungsgruppe zum Vorteil gereichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 17,63EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 123
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
