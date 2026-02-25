JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Marktdaten belegten eine Verbesserung der Absatztrends in der Branche, schrieb Georgina Johanan am Dienstagabend. Auch der Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfestes dürfte der schwedischen Bekleidungsgruppe zum Vorteil gereichen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 17,63EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



