JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Dank der Nettozinserträge habe die Großbank gut abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Schätzungen dürften nun steigen angesichts einer anvisierten bereinigten Eigenkapitalrendite (ROTE) von 17 Prozent in den Jahren 2026 bis 2028./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 05:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
