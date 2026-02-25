JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Dank der Nettozinserträge habe die Großbank gut abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Schätzungen dürften nun steigen angesichts einer anvisierten bereinigten Eigenkapitalrendite (ROTE) von 17 Prozent in den Jahren 2026 bis 2028./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 05:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 05:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,9

Kursziel alt: 11,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

