Defizit steigt kräftig
Deutscher Staat 2025 tiefer im Minus
Für Sie zusammengefasst
- Defizit 2025 größer als zunächst angenommen...
- Defizit 2,7% vom BIP statt zunächst 2,4% exakt
- Wiesbadener Statistik: Defizit 2,7% des BIP...
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Löcher im deutschen Staatshaushalt 2025 sind größer als zunächst angenommen. Das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung lag bezogen auf die Wirtschaftsleistung bei 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Auf vorläufiger Basis hatte die Wiesbadener Behörde das Minus auf 2,4 Prozent beziffert./als/ben/DP/la
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen