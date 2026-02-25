RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1050 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um 9 Prozent getoppt, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch. Das höhere Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) und seine Nachhaltigkeit werde im Fokus der Telefonkonferenz stehen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.





