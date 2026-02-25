    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax nimmt 25.000 Punkte ins Visier vor Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zielt vor Nvidia-Zahlen erneut auf 25.000.
    • US-KI-Signale beflügeln Börsen in NY deutlich!!
    • Heidelberg, Eon und Fresenius: Zahlen gemischt
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax nimmt 25.000 Punkte ins Visier vor Nvidia-Zahlen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut die Hürde von 25.000 Punkten ins Visier nehmen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 25.028 Punkte. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen. Sein am Vortag ähnlich lethargischer Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenso moderat im Plus erwartet.

    Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt". Wichtigere Themen seien die am Abend nach US-Börsenschuss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.908,72€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 11,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.241,06€
    Basispreis
    22,35
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt.

    Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter. Aus dem Dax etwa berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials , der Energiekonzern Eon und der Medizinkonzern Fresenius über ihre Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Heidelberg Materials erzielte erneut einen Rekord beim operativen Gewinn (Ebit) und will diesen 2026 weiter steigern. Der freie Barmittelfluss und die Nettoverschuldung seien indes schlechter als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Händler. Zudem liege die Konsensschätzung für das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - im laufenden Jahr bereits am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Vorbörslich ging es für die Aktie klar bergab.

    Eon konnte dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes sein bereinigtes operatives Ergebnis ebenfalls steigern und plant bis 2030 weitere Investitionen von 48 Milliarden Euro. Ein Börsianer attestierte den Essenern insgesamt solide Zahlen. Der konservative Ausblick könnte allerdings zu Gewinnmitnahmen bei den gut gelaufenen Aktien sorgen, die sich auch vorbörslich abzeichnen.

    Bei Fresenius sorgten Einsparungen sowie ein guter Lauf bei der Pharmatochter Kabi und im Klinikgeschäft für einen Gewinnanstieg, was die Aktien allerdings nicht honorierten. Sowohl die Zahlen, die sonst oft für positive Überraschungen gut seien, als auch der Ausblick sähen auf den ersten Blick durchwachsen aus, hieß es aus dem Markt. Dementsprechend sei ein Kursrückgang zu erwarten, nachdem am Dienstag schon die Zahlen des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC ) belastet hätten. An diesem hält Fresenius nach wie vor eine Beteiligung./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38,57 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,13 %/+67,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax nimmt 25.000 Punkte ins Visier vor Nvidia-Zahlen Der Dax dürfte am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut die Hürde von 25.000 Punkten ins Visier nehmen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     