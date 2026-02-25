Aktien Frankfurt Ausblick
Dax nimmt 25.000 Punkte ins Visier vor Nvidia-Zahlen
- Dax zielt vor Nvidia-Zahlen erneut auf 25.000.
- US-KI-Signale beflügeln Börsen in NY deutlich!!
- Heidelberg, Eon und Fresenius: Zahlen gemischt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut die Hürde von 25.000 Punkten ins Visier nehmen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 25.028 Punkte. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen. Sein am Vortag ähnlich lethargischer Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenso moderat im Plus erwartet.
Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt". Wichtigere Themen seien die am Abend nach US-Börsenschuss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien.
Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt.
Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter. Aus dem Dax etwa berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials , der Energiekonzern Eon und der Medizinkonzern Fresenius über ihre Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Heidelberg Materials erzielte erneut einen Rekord beim operativen Gewinn (Ebit) und will diesen 2026 weiter steigern. Der freie Barmittelfluss und die Nettoverschuldung seien indes schlechter als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Händler. Zudem liege die Konsensschätzung für das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - im laufenden Jahr bereits am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Vorbörslich ging es für die Aktie klar bergab.
Eon konnte dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes sein bereinigtes operatives Ergebnis ebenfalls steigern und plant bis 2030 weitere Investitionen von 48 Milliarden Euro. Ein Börsianer attestierte den Essenern insgesamt solide Zahlen. Der konservative Ausblick könnte allerdings zu Gewinnmitnahmen bei den gut gelaufenen Aktien sorgen, die sich auch vorbörslich abzeichnen.
Bei Fresenius sorgten Einsparungen sowie ein guter Lauf bei der Pharmatochter Kabi und im Klinikgeschäft für einen Gewinnanstieg, was die Aktien allerdings nicht honorierten. Sowohl die Zahlen, die sonst oft für positive Überraschungen gut seien, als auch der Ausblick sähen auf den ersten Blick durchwachsen aus, hieß es aus dem Markt. Dementsprechend sei ein Kursrückgang zu erwarten, nachdem am Dienstag schon die Zahlen des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC ) belastet hätten. An diesem hält Fresenius nach wie vor eine Beteiligung./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38,57 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,20 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,13 %/+67,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,