DAX über 25 000 Punkten erwartet – Nvidia-Zahlen am Abend

Für den deutschen Handel stehen heute die Unternehmensdaten von Eon, Fresenius und Heidelberg Materials im Blickpunkt. Vorbörslich gab es bereits gemischte Daten zum GfK-Konsumklima und zum deutschen BIP für das vierte Quartal. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland lag in den letzten drei Monaten 2025 mit einem Plus von 0,3 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Das GfK-Konsumklima blieb mit –24,7 Punkten allerdings hinter den Prognosen zurück. Von der Makroebene werden heute keine nennenswerten Daten mehr erwartet.

Die Handelsvorgaben aus Asien sind gut, dort sorgte das Thema Künstliche Intelligenz bei den Technologietiteln zur Abwechslung mal wieder für Kursgewinne. Insbesondere Halbleiterwerte waren gefragt und zogen die Aktienindizes nach oben.

Höhepunkt dürften daher die Zahlen von Nvidia und Salesforce nach Handelschluss an der Wall Street sein. Zusätzlich sprechen einige US-Notenbanker, deren Aussagen über das weitere zins- und geldmarktpolitische Umfeld ebenfalls auf Interesse stoßen werden. Gestern signalisierten Reden einiger FOMC‑Mitglieder keine notwendigen Änderungen an der US-Zinspolitik.

Der DAX dürfte heute erneut versuchen, die 25 000-Punkte-Marke zu verteidigen, und sich weiter in der Handelsspanne zwischen 24 950 und 25 200 Punkten bewegen.

