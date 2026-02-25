    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Japaner im Iran inhaftiert - Tokio fordert Freilassung

    Für Sie zusammengefasst
    • Tokio fordert Freilassung eines Japaners jetzt
    • Japan in Kontakt mit Inhaftiertem und Familie.
    • Proteste im Iran brutal niedergeschlagen; Tote
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Die Regierung in Tokio fordert vom Iran die Freilassung eines japanischen Staatsangehörigen. Er sei am 20. Januar von den iranischen Behörden festgenommen worden und sitze in Haft, gab der stellvertretende japanische Regierungssprecher Masanao Ozaki bekannt. Japan fordere die baldige Freilassung. Nähere Angaben wollte der Sprecher unter Verweis auf die Privatschutzsphäre nicht machen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen japanischen Journalisten, der im Rahmen der jüngsten Proteste in der Islamischen Republik festgenommen worden war.

    Japans Regierung stehe in Kontakt mit dem Inhaftierten und den Familienangehörigen und leiste die erforderliche Unterstützung, sagte der Sprecher. Anfang Januar hatte Irans Sicherheitsapparat Massenproteste im Land brutal niedergeschlagen. Laut Aktivistennetzwerk HRANA kamen mehr als 7.000 Menschen ums Leben, unter ihnen auch mehr als 200 Staatskräfte. Es kam zu rund 53.500 Festnahmen. Die Demonstrationen, ausgelöst zunächst durch eine massive Wirtschaftskrise, waren die schwersten seit Jahren./ln/arb/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
