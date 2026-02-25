    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Fresenius vorbörslich schwach - Ausblick enttäuscht teilweise

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie fällt nach durchwachsenen Quartalszahlen Q2
    • Wichtige Trendlinien 21/50/90-Tage in Gefahr...
    • Umsatz währungsbereinigt ok, Marge unter Konsens
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick dürfte die Fresenius-Aktie auch am Mittwoch nachgeben. Charttechnisch gesehen sind wichtige kurz- und mittelfristige Trendlinien in Gefahr.

    Auf der Handelsplattform Tradegate verlor das Papier des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 3,7 Prozent auf 48,50 Euro. Damit würde es nicht nur unter die 21-Tage-Durchschnittslinie sacken, sondern auch unter die 50- und die 90-Tagelinien, die den mittelfristigen Trend signalisieren.

    Tags zuvor war das Fresenius-Papier bereits angesichts schwacher Quartalszahlen des Dialysespezialisten FMC , an dem Fresenius noch mit etwas mehr als 30 Prozent beteiligt ist, in Mitleidenschaft gezogen worden. Es hatte 2,6 Prozent eingebüßt.

    Ein Händler sprach nun mit Blick auf die Fresenius-Jahreszahlen 2025 samt den Aussagen des Unternehmens zu Umsatz, Ebit-Marge und Ergebnis je Aktie (EPS) von Licht und Schatten. "Der prognostizierte währungsbereinigte Umsatzanstieg klingt gut, doch die in Aussicht gestellte operative Profitabilität bleibt hinter der Konsensschätzung zurück.

    Außerdem liegt die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) für das EPS bereits am oberen Ende der von Fresenius angegebenen Spanne."/ck/bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38,57 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -7,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -5,73 %/+23,07 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
