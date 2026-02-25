Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick

Die Aktien des Baustoffherstellers gaben vorbörslich auf Tradegate um 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss nach auf 195,45 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Heidelberg Materials können zur Wochenmitte nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ihrem Abwärtstrend seit Ende Januar wohl nicht entkommen.

Analysten verwiesen darauf, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen bereits am oberen Ende der nun von dem im Dax notierten Konzern veröffentlichten Prognose lägen.

Die Kursrally von Heidelberg Materials hatte jüngst einen Dämpfer bekommen von Nachrichten über ein mögliches Aufweichen der EU-Pläne für Maßnahmen zum Klimaschutz.

Der Konzern galt bisher als Profiteur davon, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat.

Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird./ajx/mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 194,0 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,42 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,00 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +16,37 %/+51,78 % bedeutet.



