Wachstumsschub nach Kurskorrektur: Tocvan tritt in die Umsetzungsphase ein

Mit dem erfolgreichen Abschluss der 10 Mio. CAD Bought-Deal-Finanzierung erweitert Tocvan den operativen Handlungsspielraum deutlich und es beginnt eine neue Phase: Beschleunigung auf allen Ebenen. Bohrungen laufen. Bis zu 3 Bohrgeräte werden im Einsatz sein. Die Pilotmine wird aufgebaut. Die Produktion rückt näher.

Und das alles in einem Goldmarkt, der mit 5,200 USD pro Unze historische Rahmenbedingungen bietet.

Ja, der Aktienkurs ist etwas zurückgekommen. Doch genau solche Phasen entstehen typischerweise während Finanzierungen. Für strategische Investoren ist das keine Schwäche, sondern oft die Gelegenheit.

Auch bei der beeindruckenden Kursrallye von Great Bear Resources Ltd. von unter 1 CAD auf über 28 CAD bis zur Übernahme durch Kinross gab es auf dem Weg dorthin mehrere, teils sehr scharfe Korrekturen.

Operativer Hebel: South Block + Pilotmine

Die heutige Pressemitteilung zeigt klar:

Bereits 6 neue Bohrungen abgeschlossen

4 neue Zielgebiete getestet

Drohnen-Magnetik integriert

Trenching läuft

Zahlreiche Proben im Labor

Parallel dazu gute Fortschritte bei der 50.000 Tonnen Pilotmine

Das ist nicht mehr reine Exploration. Das ist der Übergang zur Produktion.

„Dies ist ein ausgezeichneter operativer Schwung. Der Abschluss von 6 Bohrlöchern in 4 neuen Zielgebieten in so kurzer Zeit unterstreicht die Umsetzungsstärke des Teams und den Anspruch, möglichst viele neue Zielgebiete so schnell wie möglich zu testen. Die abgeschlossene Drohnen-Magnetikmessung fügt eine weitere Ebene hochvertrauenswürdiger Daten hinzu, während die Grundwasser-Monitoringbrunnen sicherstellen, dass wir auf dem Weg zur Pilotproduktion weiterhin höchste Umweltstandards einhalten. Wir sind gespannt auf die Laborergebnisse dieser ersten Bohrlöcher und darauf, die Bohrungen fortzusetzen, während wir das Potenzial des South Block erschließen.“ Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, in der heutigen Pressemitteilung.

Wirtschaftliche Dimension

Die Pilotanlage ist auf die Verarbeitung von insgesamt 50.000 Tonnen ausgelegt. Zur Vereinfachung werden hier Bruttoannahmen auf Basis enthaltenen Goldes gerechnet; tatsächliche Ergebnisse hängen u.a. von Gewinnungsraten, zusätzlichen Silbererlösen sowie der finalen operativen Kostenstruktur ab.

Szenario A: 1 g/t Gold

50,000 Tonnen × 1 g/t = 50,000 g Gold

= 50 kg Gold

= 1,607 Unzen Gold

Bei 5,200 USD pro Unze:

Einnahmen:

1,607 Unzen × 5,200 USD

= 8,36 Mio. USD

Produktionskosten (angenommen 1,500 USD/Unze):

1,607 oz × 1,500 USD

= 2,41 Mio. USD

Operative Marge:

8,36 Mio USD – 2,41 Mio USD

= 5,95 Mio. USD Gewinn

Das entspricht einer Marge von rund 71%.

Szenario B: 1,5 g/t Gold

50.000 Tonnen × 1.5 g/t = 75.000 g Gold

= 75 kg Gold

= 2.410 Unzen Gold

Einnahmen: 2.410 Unzen × 5.200 USD

= 12,53 Mio. USD

Produktionskosten: 2.410 oz × 1.500 USD

= 3,62 Mio. USD

Operative Marge: 12,53 Mio. USD – 3,62 Mio. USD

= 8,91 Mio. USD Gewinn

Auch hier rund 71% Marge.

Von der Pilotmine zur kommerziellen Produktion

Die Pilotmine ist zwar für 10 Jahre genehmigt, Tocvan zielt jedoch darauf ab, bereits im ersten Betriebsjahr belastbare Betriebs-, Kosten- und Gewinnungsdaten zu liefern. Ziel ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit mit realen Kennzahlen zu belegen und damit eine Entscheidung für eine kommerzielle Produktion im größeren Maßstab zu untermauern.

Parallel dazu wird für den South Block ein konzeptionelles Ziel von 16,2 bis 48,6 Mio. Tonnen Erz diskutiert. Die durchschnittlichen Gehalte sind noch zu bestimmen und werden durch laufende Bohrungen sowie Trenching-Ergebnisse untermauert, könnten nach aktuellem Stand jedoch im Bereich von 0,5 bis 1,5 g/t Gold liegen.

Was bedeutet das rein rechnerisch?

Untere Annahme

16,2 Mio. Tonnen @ 0,5 g/t Gold:

= 8,1 Mio. Gramm

= 8.100 kg

= 260.000 Unzen Gold

Mittlere Annahme

32 Mio Tonnen @ 1 g/t Gold:

= 32 Mio. Gramm

= 32.000 kg

= 1,03 Mio. Unzen Gold

Obere Annahme

48,6 Mio. Tonnen @ 1,5 g/t Gold:

= 72,9 Mio. Gramm

= 72.900 kg

= 2,34 Mio. Unzen Gold

Selbst im konservativen Szenario ergibt sich ein Potenzial von rund 260,000 Unzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis entspricht das einem Bruttometallwert von etwa 1,35 Mrd. USD.

Und am oberen Ende der Spanne reden wir über 2,34 Mio. Unzen, also über einen Bruttometallwert von mehr als 12 Mrd. USD.

Genau an dieser Stelle liegt der zentrale Hebel: Wenn es Tocvan gelingt, diese konzeptionelle Zielgröße durch Bohrungen und Pilotbetrieb schrittweise zu untermauern, kann sich die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts in einer völlig anderen Größenordnung widerspiegeln.

Neue Zielgebiete im South Block werden aktuell bebohrt, nachdem eine bedeutende Strukturzone durch hochauflösende Drohnen-Magnetik abgegrenzt wurde. Die geophysikalischen Daten korrelieren stark mit anomalen Gesteins- und Bodenproben aus früheren Programmen, die bis zu 21,2 g/t Gold und über 2.000 g/t Silber lieferten. Die Bohrungen laufen, Laborergebnisse stehen aus, und der Einsatz eines dritten Bohrgeräts wird geprüft, um die Exploration am Gran Pilar Projekt weiter zu beschleunigen.

Kursrückgang könnte sich als Chance erweisen

Der Markt reagiert kurzfristig oft mechanisch auf Finanzierungen. Doch strategisch betrachtet bedeutet diese Kapitalerhöhung:

Finanzierung gesichert

Bohrtempo erhöht

Pilotmine finanziert

Newsflow intensiviert

Weg Richtung Cashflow geebnet

Die kommenden Wochen und Monate werden einen außergewöhnlich starken Newsflow bringen:

Laufende Bohrergebnisse

Trenching-Laborergebnisse

Geophysik-Interpretationen

Pilotminen-Updates (Fortschritte beim Aufbau, Inbetriebnahme, erste Betriebsergebnisse).

Wenn Explorationserfolge, ein Pilotminenbetrieb und ein starkes Goldpreisumfeld zeitgleich zusammenkommen, entsteht eine Konstellation mit außergewöhnlichem operativem und strategischem Hebel: Eine Kombination, die im Junior-Goldsektor nur selten gleichzeitig gegeben ist.

Gesteinsprobe aus dem South Block von Gran Pilar: Das Material zeigt eine brekziöse Struktur mit starker Oxidation (rostbraune Eisenoxide) und eingelagertem Quarz. Solche hydrothermalen Brekzien entstehen entlang von Strukturzonen, durch die mineralisierende Fluide zirkulieren. Genau in diesen Strukturen werden Gold und Silber häufig konzentriert. Die intensive Oxidation deutet darauf hin, dass frühere Sulfidminerale verwittert sind – ein typisches Merkmal oberflächennaher, potenziell gut gewinnbarer Goldmineralisierung. Für Geologen sind solche Zonen besonders interessant, weil sie Hinweise auf durchgängige, strukturell kontrollierte Mineralisierung liefern – also genau die Art von System, die für eine wirtschaftliche Lagerstätte entscheidend sein kann.

Fazit

Tocvan steht an einem Übergangspunkt: Exploration, Pilotbetrieb und ein Rekordgoldpreisumfeld treffen zeitgleich aufeinander und schaffen eine konstruktive Ausgangslage für die nächste Projektphase.

Bei einem Goldpreis von rund 5,200 USD pro Unze ist das Umfeld außergewöhnlich günstig für Projekte, die oberflächennahe Mineralisierung in verlässliche Produktionsleistung und wettbewerbsfähige Kosten überführen können. Das Pilotprogramm ist genau darauf ausgelegt: Reale Betriebs-, Kosten- und Gewinnungsdaten zu generieren, die Metallurgie im größeren Maßstab zu validieren, Abbau- und Prozessparameter zu optimieren und damit eine belastbare Grundlage zu schaffen, um den Schritt in Richtung kommerzielle Expansion faktenbasiert beurteilen zu können. In diesem Preisumfeld sind die potenziellen Margen besonders attraktiv: Bereits im Pilotmaßstab ergeben sich, auf Basis vereinfachter Annahmen, potenzielle Cashflows im Bereich von 6 bis 9 Mio. USD, abhängig von Gewinnungsraten, zusätzlichen Silbererlösen und der finalen Kostenstruktur.

Langfristiger Wert entsteht in diesem Sektor durch belastbare Bohrergebnisse, Ressourcenwachstum und nachweisbaren Cashflow, ergänzt durch fortschreitende Risikoreduzierung über den Aufbau funktionsfähiger Infrastruktur sowie eine nachhaltige Betriebsführung unter hohen Sicherheitsstandards, verantwortungsvollem Umweltmanagement und konstruktiver Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden. Kurzfristige Volatilität ist dabei normal. Entscheidend ist jedoch die Richtung, in die sich ein Projekt entwickelt – und Tocvan bewegt sich derzeit mit klar erkennbarem Tempo genau dorthin: In Richtung Produktion.

Mit gesicherter Finanzierung und mehreren gleichzeitig laufenden Arbeitsprogrammen ist das Unternehmen nun in die bislang dynamischste und zugleich bedeutendste Phase seiner Entwicklung eingetreten: Voll finanziert und operativ auf Umsetzung ausgerichtet.

Seit dem Börsengang im Jahr 2019 hat Tocvan mehrere herausfordernde Jahre im Junior-Rohstoffsektor mit bemerkenswerter Kapitaldisziplin gemeistert. Das Management hat die Aktienstruktur bewusst gesteuert, übermäßige Verwässerung und Aktienkonsolidierungen vermieden und gleichzeitig sein Hauptprojekt kontinuierlich weiterentwickelt. Eine vergleichsweise saubere Kapitalstruktur über schwierige Marktzyklen hinweg zu erhalten, ist in diesem Sektor alles andere als selbstverständlich.

Mit einem stark vergrößertem Projektgebiet, erteilten Genehmigungen, validierter Metallurgie und solider Finanzierung wurde Schritt für Schritt die Grundlage gelegt – und die Erfolgschancen sind heute strukturell besser als zu jedem Zeitpunkt zuvor.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.108.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,94 CAD (24.02.2026)

Marktkapitalisierung: 73 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,57 EUR (24.02.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“; „das Unternehmen“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, gelten als zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf die strategische und operative Wirkung der abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Mio. CAD einschließlich der geplanten Mittelverwendung, die erwartete Beschleunigung von Explorations-, Erschließungs- und Pilotminenaktivitäten am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, Umfang, Zeitplan und Ergebnisse laufender und geplanter Bohr-, Trenching- und Analyseprogramme im South Block und North Block, die mögliche Erweiterung der Bohrkapazität, den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Betrieb der genehmigten Pilotmine einschließlich Kosten-, Produktions- und Gewinnungsannahmen, die potenzielle Übertragbarkeit von Pilot- und metallurgischen Ergebnissen auf kommerzielle Produktionsszenarien sowie Erwartungen hinsichtlich Edelmetallpreisen und allgemeinen Marktbedingungen. Die in diesem Bericht dargestellten wirtschaftlichen Szenarien, Modellrechnungen und Beispielkalkulationen – einschließlich potenzieller Umsätze, Margen, Cashflows oder Bruttometallwerte – basieren auf vereinfachten Annahmen und dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Sie stellen weder eine wirtschaftliche Studie noch eine Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsanalyse dar und sind nicht als Prognose tatsächlicher Ergebnisse zu verstehen. Bei den genannten Tonnage- und Gehaltsangaben im South Block handelt es sich um konzeptionelle Explorationsziele. Es liegen derzeit keine nach NI 43-101 definierten Mineralressourcen oder Mineralreserven vor. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Definition einer Mineralressource führen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen gelten, unterliegen jedoch naturgemäß erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen zählen unter anderem die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Gehalt und Ausdehnung mineralisierter Zonen, das Risiko abweichender Bohr- oder Analyseergebnisse, Verzögerungen oder Anpassungen von Programmen, technische und operative Risiken einschließlich Infrastruktur, Kostenüberschreitungen oder Zeitverzögerungen bei der Pilotmine, Unsicherheiten hinsichtlich tatsächlicher Gewinnungsraten und Kostenstrukturen, regulatorische und politische Rahmenbedingungen in Mexiko, Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine Markt- und Kapitalmarktrisiken. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen – sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben – eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.