Almonty Industries, Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace? Welcher CEO bewegt heute online beim 18. IIF den Markt?
Heute richtet sich der Blick der Investoren auf eine einfache, aber entscheidende Frage: Welcher CEO wird mit seiner Präsentation und der anschließenden Fragerunde den nächsten Kurstreiber auslösen? Beim 18. International Investment Forum (IIF) …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Heute richtet sich der Blick der Investoren auf eine einfache, aber entscheidende Frage: Welcher CEO wird mit seiner Präsentation und der anschließenden Fragerunde den nächsten Kurstreiber auslösen? Beim 18. International Investment Forum (IIF) treffen 20 ambitionierte Wachstumsunternehmen auf ein internationales Publikum aus Investoren, Analysten und Kapitalmarktteilnehmern. Genau hier wurden in der Vergangenheit die Grundlagen für außergewöhnliche Börsenerfolge gelegt – lange bevor sie im breiten Markt sichtbar wurden.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte