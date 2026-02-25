Almonty Industries, Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace? Welcher CEO bewegt heute online beim 18. IIF den Markt? Heute richtet sich der Blick der Investoren auf eine einfache, aber entscheidende Frage: Welcher CEO wird mit seiner Präsentation und der anschließenden Fragerunde den nächsten Kurstreiber auslösen? Beim 18. International Investment Forum (IIF) …



