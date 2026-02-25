BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1.273EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1600
Kursziel alt: 1600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
