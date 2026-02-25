BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1.273EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00 € , was eine Steigerung von +26,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer