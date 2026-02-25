    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonardo AktievorwärtsNachrichten zu Leonardo

    Gigantischer Auftragseingang

    Umsatz sprengt 19 Milliarden: Dieser Rüstungshersteller ist auf Erfolgskurs

    Rekordaufträge und starke Profitabilität – dieses Unternehmen setzt neue Maßstäbe in der Rüstungsbranche!

    Umsatz sprengt 19 Milliarden: Dieser Rüstungshersteller ist auf Erfolgskurs
    Die Auftragseingänge des italienischen Rüstungsherstellers Leonardo sind 2025 um 14 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Der Umsatz stieg um 9,8 Prozent auf 19,50 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es 17,76 Milliarden Euro, wie Alliance News berichtet. Der Auftragseingang stieg von 20,95 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 23,78 Milliarden Euro, während sich der Auftragsbestand um 5,5 Prozent von 44,18 Milliarden Euro auf 46,62 Milliarden Euro verbesserte. 

    Die Aufträge für Verteidigungs- und Sicherheitselektronik stiegen von 10,33 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 10,66 Milliarden Euro im Jahr 2025, die Hubschrauberaufträge erhöhten sich von 5,87 Milliarden Euro auf 6,17 Milliarden Euro, während die Luftfahrtindustrie einen deutlichen Zuwachs von 3,75 Milliarden Euro auf 5,81 Milliarden Euro verzeichnete. 

    Auch die Aufträge für Cyber- und Sicherheitslösungen sowie für die Raumfahrt überschritten die Milliarden-Euro-Marke, während die Aufträge für sonstige Geschäftsbereiche nahezu stabil blieben. Im Hinblick auf die Profitabilität stieg das EBITDA um 9,5 Prozent von 2,22 Milliarden Euro auf 2,43 Milliarden Euro, während das EBITA um 15 Prozent von 1,53 Milliarden Euro auf 1,75 Milliarden Euro zulegte.

    Die Aktie ist am Mittwoch zu Handelsbeginn 0,31 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 59,08 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 58,76EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
    Gigantischer Auftragseingang Umsatz sprengt 19 Milliarden: Dieser Rüstungshersteller ist auf Erfolgskurs Rekordaufträge und starke Profitabilität – dieses Unternehmen setzt neue Maßstäbe in der Rüstungsbranche!
