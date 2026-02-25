Umsatz sprengt 19 Milliarden: Dieser Rüstungshersteller ist auf Erfolgskurs

Die Auftragseingänge des italienischen Rüstungsherstellers Leonardo sind 2025 um 14 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Der Umsatz stieg um 9,8 Prozent auf 19,50 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es 17,76 Milliarden Euro, wie Alliance News berichtet. Der Auftragseingang stieg von 20,95 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 23,78 Milliarden Euro, während sich der Auftragsbestand um 5,5 Prozent von 44,18 Milliarden Euro auf 46,62 Milliarden Euro verbesserte.

Die Aufträge für Verteidigungs- und Sicherheitselektronik stiegen von 10,33 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 10,66 Milliarden Euro im Jahr 2025, die Hubschrauberaufträge erhöhten sich von 5,87 Milliarden Euro auf 6,17 Milliarden Euro, während die Luftfahrtindustrie einen deutlichen Zuwachs von 3,75 Milliarden Euro auf 5,81 Milliarden Euro verzeichnete.