Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an

Moin, hier mal wieder der MehrMarkenHändler ;-)

Hatte letztes Mal 2024/2025 mich zu Auto1 geäußert und ziemlich detailliert die Kostenstruktur im GW Handel pro Fahrzeug dargelegt.

Auch wirklich große Kollegen können die veröffentlichten Margen von über 1.100 EURO bei Durchschnittspreisen von 9.000 EUR nur sehr schwer nachvollziehen.

Warum: Während zB Autoland oder Brüggemann hochwertige Fahrzeuge meist mit Werksgarantie anbieten oder zB Autohus Zukäufe von Leasingfahrzeugen mit vorherigem DEKRA Bericht tätigt, bekommt Auto1 über WKDA praktisch nur SCHROTT angeboten, was ein qualitätsbewußter Händler entweder gar nicht anfässt oder nach gewissenhafter Prüfung zu einem niedrigen Preis ankaufen würde.

Welche Abverkaufskanäle sind also bei EK 8000 / VK 9000 realistisch? Händlergeschäft oder Export. Ja, man spart sich somit Aufbereitung, Instandsetzung und Gewährleistung. ABER man erzielt in diesem B2B Bereich keine 1000 EUR Marge! schon gar nicht im Durchschnitt bei der Stückzahl. Lolek & Bolek, Rado oder IzmirÜbel haben auch Internet und kennen die Preise.

Die Frage ist ja einzig nur, was ist diese Firma realistisch und fair wert? Wenn die Zahlen stimmen. Also alle Zahlen. Alles über 12-15 EUR habe ich damals schon für eine Blase gehalten. Aber was ist in der heutigen Zeit schon realistisch und fair? ;-)

Schade, dass ich keine Puten hatte. So hätte ich wenigstens noch ein bissl vom Wettbewerber Honig saugen können. Viel Glück allen Shareholders und angenehmes Wochenende.



