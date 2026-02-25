AKTIE IM FOKUS
Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an
- Aktien Auto1 vorbörslich +6%: Bodenbildung...
- Q4 besser als erwartet, sagt JPMorgan-positiv.
- Ebitda schwächer, Invest. - Wachstum intakt...
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Auto1 zeichnet sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen eine weitere Stabilisierung ab. Die Papiere gewannen auf Tradegate vorbörslich mehr als 6 Prozent zum Xetra-Schluss. Damit nimmt die Bodenbildung Form an, nachdem der Kurs von Ende Januar bis Mitte Februar um mehr als 40 Prozent eingebrochen war.
Das vierte Quartal des Online-Gebrauchtwagenhändlers sei besser als erwartet, hieß es von JPMorgan in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas schwächer und die höheren Investitionen seien wenig hilfreich, letztlich ändere sich aber an der strukturellen Wachstumsstory der nächsten Jahre nichts./ajx/mis
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 20,78 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +10,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,48 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +64,65 %/+174,42 % bedeutet.
