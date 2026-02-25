JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei hervorragend gewesen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach den Zahlen. Auch der Ausblick auf 2026 und die mittelfristige Entwicklung sei besser als gedacht./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,21 % und einem Kurs von 37,96EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



