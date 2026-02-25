DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach der Kursrally bei unverändertem Kursziel von 105 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für weiteren Spielraum bräuchte es mehr als 4 Prozent organisches Wachstum und einen Preisanstieg von mehr als 2 Prozent, schrieb Tom Sykes am Dienstagabend. Durch gewisse Speicherchip-Verknappung sieht er mögliche Probleme für die Verbraucherelektronikbranche - und in der Folge auch für die Klebstofftochter Tesa./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:21 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

