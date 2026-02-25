    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex nach Zahlen und Zielen auf Hoch seit 2002 erwartet

    • Nordex vorbörslich +8% auf 37,84 Euro seit2002
    • Sehr starkes Q4 und Ausblick besser als gedacht
    • Ausschüttungen enttäuschen Ziel 50 Mio ab 2027
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starkes Ergebnis sowie die Ziele haben der Nordex-Aktie am Mittwoch vorbörslich kräftige Gewinne beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier des Windturbinenbauers im Vergleich zum Xetra-Schluss 8 Prozent auf 37,84 Euro. Sollte das Niveau auch im Xetra-Handel erreicht werden, wäre dies der höchste Stand seit Herbst 2002.

    Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies, sprach von einem "hervorragenden vierten Quartal" und auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus im mittleren zehnprozentigen Bereich steigen könnte.

    "Die Situation für die Ausschüttungen an die Aktionäre ist jedoch enttäuschend", schrieb er. Die Verzögerung bis 2027 sollte ihm zufolge schlecht ankommen und auch das relativ konservative Ziel einer angestrebten Mindestrendite von 50 Millionen Euro für die Aktionäre ab 2027 enttäusche - "insbesondere angesichts des sehr starken freien Cashflows in diesem Jahr"./ck/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
