Nordex nach Zahlen und Zielen auf Hoch seit 2002 erwartet

Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies, sprach von einem "hervorragenden vierten Quartal" und auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus im mittleren zehnprozentigen Bereich steigen könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starkes Ergebnis sowie die Ziele haben der Nordex-Aktie am Mittwoch vorbörslich kräftige Gewinne beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier des Windturbinenbauers im Vergleich zum Xetra-Schluss 8 Prozent auf 37,84 Euro. Sollte das Niveau auch im Xetra-Handel erreicht werden, wäre dies der höchste Stand seit Herbst 2002.

"Die Situation für die Ausschüttungen an die Aktionäre ist jedoch enttäuschend", schrieb er. Die Verzögerung bis 2027 sollte ihm zufolge schlecht ankommen und auch das relativ konservative Ziel einer angestrebten Mindestrendite von 50 Millionen Euro für die Aktionäre ab 2027 enttäusche - "insbesondere angesichts des sehr starken freien Cashflows in diesem Jahr"./ck/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,87 % und einem Kurs von 37,84 auf Tradegate (25. Februar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +17,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,30 %. Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,23 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -61,70 %/-2,96 % bedeutet.



