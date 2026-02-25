    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Das Ende des Abwärtstrends?

    Kursexplosion nach Zahlen: Diese US-Rüstungsaktie startet jetzt durch!

    Die Anteile des US-Spezialisten für Sicherheitslösungen Axon Enterprise haben sich in den vergangenen Monaten halbiert. Doch jetzt gelingt ein Befreiungsschlag.

    Das Ende des Abwärtstrends? - Kursexplosion nach Zahlen: Diese US-Rüstungsaktie startet jetzt durch!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Axon Enterprise: Zahlen sorgen für Entspannung im Abwärtstrend

    Die Aktie von Axon Enterprise war 2024 und 2025 ein echter Highflyer und konnte sich in rund 1,5 Jahren fast vervierfachen. Das hohe Wachstum des Verteidigungsspezialisten mit Produkten und Dienstleistungen wie Tasern, Drohnen, Bodycams und Software für "Predictive Policing" sorgte für anhaltendes Anlegerinteresse. Allerdings war die Kursentwicklung der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, was in eine hartnäckige Bewertungskorrektur mündete.

    Vom Allzeithoch bei rund 886 US-Dollar hatte die Aktie zuletzt mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Doch nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen ist ein Ende des Abwärtstrends in Sicht.

    Umsatz und (bereinigter) Gewinn deutlich über den Erwartungen

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beachtliche 38,6 Prozent auf 796,7 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 41,4 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Insgesamt kletterte der Jahresumsatz um 33 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar, davon entfallen inzwischen 1,3 Milliarden US-Dollar auf jährlich wiederkehrende Erlöse (ARR), was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 35 Prozent darstellt.

    Der wachsende Anteil des Software-Geschäfts sorgt für verbesserte Margen. Deshalb übertraf auch der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) mit 2,15 US-Dollar die Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Diese hatten auf ein um 55 Cent niedrigeres Gewinnergebnis getippt.

    Kostenanstieg schrumpft Nettogewinn

    Insgesamt erzielte Axon Enterprise in den vergangenen 3 Monaten einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn von 2,75 Millionen US-Dollar nach einem Minus von 2,2 Millionen US-Dollar im Quartal zuvor.

    Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von 124,7 Millionen US-Dollar verbuchen nach 377,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Differenz ergibt sich aus deutlich höheren Ausgaben für Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie aus Steuereffekten.

    Anhaltend hohes Wachstum prognostiziert

    Für 2026 hat Axon Enterprise ein Umsatzwachstum von 27 bis 30 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 25,5 Prozent (nach 25,5 Prozent in 2025) in Aussicht gestellt. Geplanten Investitionsausgaben von 185 bis 215 Millionen US-Dollar stehen Aktienvergütungen von 590 bis 620 Millionen US-Dollar gegenüber.

    Bis zum GJ 2028 sollen die Erlöse auf 6 Milliarden US-Dollar klettern. Langfristig soll die Marge durch eine wachsende Bedeutung des SaaS-Geschäftes auf 28 Prozent klettern. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, die schon jetzt zur frühzeitigen Gefahrenerkennung eingesetzt wird.

    Axon Enterprise

    +16,04 %
    +18,24 %
    -16,55 %
    -2,36 %
    +2,92 %
    +166,11 %
    +216,01 %
    +2.874,53 %
    +2.411,05 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU

    Aktie nachbörslich gefragt, kräftiger Kursanstieg

    In der US-Nachbörse kamen die nach Handelsschluss vorgelegten Quartalszahlen hervorragend an. Die Aktie verteuerte sich aus dem Stand deutlich zweistellig und legte bis zum Ende des erweiterten Handels um 16,2 Prozent auf 514,21 US-Dollar zu. Damit könnten zur Wochenmitte die seit dem Jahresanfang erlittenen Verluste von 22,0 Prozent fast vollständig egalisiert werden.

    Nachdem sich das Kursgeschehen in den vergangenen Tagen zwischen 425 und 450 US-Dollar stabilisiert hatte, steht Axon Enterprise davor, Abstand zu den 52-Wochen-Tiefs zu gewinnen. Für eine nachhaltige Trendwende und ein erstes prozyklisches Kaufsignal muss mindestens die bei rund 540 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie überwunden werden.

    Fazit: Weiter Gegenwind von der hohen Bewertung zu erwarten

    Axon Enterprise sorgt nach einem hartnäckigen Abwärtstrend mit starken Quartalszahlen sowie einem zuversichtlichen Ausblick auf 2026 für ein Ausrufezeichen und eine erste dynamische Gegenreaktion der Aktie, die für eine nachhaltige Trendwende jedoch noch etwas mehr draufpacken muss.

    Höheren Notierungen im Weg steht der Aktie selbst nach ihrem Crash noch eine überdurchschnittliche Unternehmensbewertung sowie die hohen Aktienvergütungen. Für 2026 ist Axon Enterprise bereits mit einem KGVe 2026 von 66 bewertet, gleichzeitig ist das Wachstum mit einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,94 alles andere als günstig. Der Durchschnitt liegt bei 1,86.

    Da das Unternehmen bei vielen anderen Kennziffern ebenfalls deutlich unter den Vergleichswerten der Branche liegt (zum Teil um mehrere 100 Prozent) und Axon Enterprise damit anfällig für Bewertungskorrekturen bleibt, sollten Anlegerinnen und Anleger Kursanstiege wie den am Mittwoch zum Abbau von Positionen nutzen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Axon Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,77 % und einem Kurs von 436EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



