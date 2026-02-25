    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Autonomes Fahren

    1021 Aufrufe 1021 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia & Microsoft investieren Millionen: Wayve das nächste Robo-Taxi-Wunder?

    Nvidia, Microsoft und Uber investieren in Wayve und treiben die Bewertung auf 8,6 Milliarden US-Dollar hoch. Was bedeutet das für die Zukunft des autonomen Fahrens? Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Autonomes Fahren - Nvidia & Microsoft investieren Millionen: Wayve das nächste Robo-Taxi-Wunder?
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    In einem bahnbrechenden Schritt hat das Startup Wayve, das sich auf autonomes Fahren spezialisiert hat, neue Mittel akquiriert und sich mit einer Bewertung von 8,6 Milliarden US-Dollar positioniert. Zu den Unterstützern gehören namhafte Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und sogar Uber, die Wayve auf seinem Weg in die Zukunft der autonomen Fahrzeuge begleiten.

    Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar wurde von Eclipse Ventures angeführt und von Investoren wie dem SoftBank Vision Fund 2 sowie dem Automobilriesen Mercedes-Benz unterstützt, berichtet CNBC. Wayve entwickelt KI-gestützte Software für autonomes Fahren und hat sich mittlerweile als eines der wertvollsten Tech-Start-ups Europas etabliert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    215,44€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    170,90€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 8,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch der Weg zum Erfolg war nicht ohne Hindernisse. Trotz jahrelanger Versprechungen des Technologiemarkts gibt es bisher noch keine vollständig autonomen Fahrzeuge, insbesondere keine Level-5-Autos, die sich ohne menschliches Eingreifen selbst steuern. Doch dank der jüngsten Fortschritte im Bereich der KI gibt es endlich neue Hoffnung für die Branche.

    CEO Alex Kendall verfolgt eine langfristige Vision: "Wir bauen für einen Markt, der jedes Fahrzeug umfasst, das sich bewegt", erklärte er. Das Unternehmen strebt einen Markt an, in dem KI-gesteuerte Autonomie zum Standard wird und alle Fahrzeuge, egal ob Privatwagen oder Taxi, auf derselben Intelligenz-Ebene funktionieren.

    Die Unterstützung durch Tech-Riesen wie Nvidia und Microsoft könnte für Wayve der entscheidende Faktor sein, um dieses Ziel zu erreichen. Ihre Expertise in den Bereichen KI und Cloud-Dienste wird höchstwahrscheinlich die erforderliche technische Infrastruktur bereitstellen, um Wayves ehrgeizige Pläne weltweit umzusetzen.

    Doch damit nicht genug. So hat Wayve bereits eine Partnerschaft mit Nissan unterzeichnet, um seine KI in die Fahrerassistenzsysteme des japanischen Automobilherstellers zu integrieren. Die ersten Modelle werden ab 2027 auf den Straßen erwartet. Auch Uber setzt auf Wayve und plant Robotaxi-Tests in großen Städten.

    Für Investoren und Technikbegeisterte ist dies ein klares Signal, dass die Ära der vollautonomen Fahrzeuge näher rücken könnte. Durch die Beteiligung von Uber und die gewaltigen Fortschritte in der KI-Technologie ist Wayve mehr als nur ein weiteres Start-up: Das Unternehmen setzt sich an die Spitze einer revolutionären Entwicklung im Transportwesen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Autonomes Fahren Nvidia & Microsoft investieren Millionen: Wayve das nächste Robo-Taxi-Wunder? Nvidia, Microsoft und Uber investieren in Wayve und treiben die Bewertung auf 8,6 Milliarden US-Dollar hoch. Was bedeutet das für die Zukunft des autonomen Fahrens? Die Hintergründe.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     