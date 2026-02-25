Nvidia & Microsoft investieren Millionen: Wayve das nächste Robo-Taxi-Wunder?

Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar wurde von Eclipse Ventures angeführt und von Investoren wie dem SoftBank Vision Fund 2 sowie dem Automobilriesen Mercedes-Benz unterstützt, berichtet CNBC. Wayve entwickelt KI-gestützte Software für autonomes Fahren und hat sich mittlerweile als eines der wertvollsten Tech-Start-ups Europas etabliert.

In einem bahnbrechenden Schritt hat das Startup Wayve, das sich auf autonomes Fahren spezialisiert hat, neue Mittel akquiriert und sich mit einer Bewertung von 8,6 Milliarden US-Dollar positioniert. Zu den Unterstützern gehören namhafte Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und sogar Uber, die Wayve auf seinem Weg in die Zukunft der autonomen Fahrzeuge begleiten.

Doch der Weg zum Erfolg war nicht ohne Hindernisse. Trotz jahrelanger Versprechungen des Technologiemarkts gibt es bisher noch keine vollständig autonomen Fahrzeuge, insbesondere keine Level-5-Autos, die sich ohne menschliches Eingreifen selbst steuern. Doch dank der jüngsten Fortschritte im Bereich der KI gibt es endlich neue Hoffnung für die Branche.

CEO Alex Kendall verfolgt eine langfristige Vision: "Wir bauen für einen Markt, der jedes Fahrzeug umfasst, das sich bewegt", erklärte er. Das Unternehmen strebt einen Markt an, in dem KI-gesteuerte Autonomie zum Standard wird und alle Fahrzeuge, egal ob Privatwagen oder Taxi, auf derselben Intelligenz-Ebene funktionieren.

Die Unterstützung durch Tech-Riesen wie Nvidia und Microsoft könnte für Wayve der entscheidende Faktor sein, um dieses Ziel zu erreichen. Ihre Expertise in den Bereichen KI und Cloud-Dienste wird höchstwahrscheinlich die erforderliche technische Infrastruktur bereitstellen, um Wayves ehrgeizige Pläne weltweit umzusetzen.

Doch damit nicht genug. So hat Wayve bereits eine Partnerschaft mit Nissan unterzeichnet, um seine KI in die Fahrerassistenzsysteme des japanischen Automobilherstellers zu integrieren. Die ersten Modelle werden ab 2027 auf den Straßen erwartet. Auch Uber setzt auf Wayve und plant Robotaxi-Tests in großen Städten.

Für Investoren und Technikbegeisterte ist dies ein klares Signal, dass die Ära der vollautonomen Fahrzeuge näher rücken könnte. Durch die Beteiligung von Uber und die gewaltigen Fortschritte in der KI-Technologie ist Wayve mehr als nur ein weiteres Start-up: Das Unternehmen setzt sich an die Spitze einer revolutionären Entwicklung im Transportwesen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



