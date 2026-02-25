Günstigster Broker? Warum es auf die Kosten ankommt

Vielen Anlegerinnen und Anlegern ist es nicht so bewusst, aber beim Trading können schnell hohe Kosten entstehen. Zum einen können mitunter hohe Ordergebühren anfallen. Wer viel tradet, muss insofern eventuell tief in die Tasche greifen. Auch Ausgabeaufschläge beim Fondskauf sind immer noch üblich. Diese Verkaufsprovision kann bei um die fünf Prozent liegen: Wenn man also einen Investmentfonds kauft, sind dies fünf Prozent der Anlagesumme. Da der Fonds diese Kaufgebühr erst wieder verdienen muss, nagt der Ausgabeaufschlag also direkt an der Rendite.

Und noch eine Gebühr, die immer noch oft verlangt wird: Das Führen des Depots ist längst nicht bei allen Anbietern kostenlos. Also: Auch hier sollten preisbewusste Trader kritisch ins jeweilige Preis-Leistungsverzeichnis schauen.

Ein Depot-Vergleich kann sich lohnen

Da die Broker-Landschaft sehr vielfältig ist – von klassischen Banken über herkömmliche Broker bis hin zu Neobrokern –, sollte am Anfang immer ein Depot-Vergleich stehen. Quellen wären etwa Stiftung Warentest Finanzen oder zum Beispiel auch verbraucherorientierte Portale wie Finanzfluss oder Finanztip. Die Tabellen sind nach Leistungsmerkmalen geordnet und bieten einen schnellen Überblick über die angebotenen Konditionen.

Wer gerade zu Beginn auf Investmentfonds in seiner Anlagestrategie setzen möchte, sollte hier zum Beispiel auf die bereits erwähnten Ausgabeaufschläge achten: Viele Neobroker rabattieren diese bis zu 100 Prozent, oder anders ausgedrückt, es fällt kein Ausgabeaufschlag beim Fondskauf an.

Ein weiterer Punkt könnten Sparpläne sein. Auch hier lässt sich einiges sparen. Manche Broker bieten Sparpläne ohne Ausführungsgebühren an. Auch dies ist für den Vermögensaufbau nicht zu vernachlässigen. Denn da Sparpläne regelmäßig (oft monatlich) ausgeführt werden, können Gebühren hier empfindlich zu Buche schlagen. Bei einem Aktiensparplan ab 0 Euro Ausführungsgebühr (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten) dagegen kommt einem die erzielte Rendite gleich von Beginn an zugute und wird eben nicht durch Gebühren geschmälert.

Wer sich ein Fundament aus ETFs zusammenstellen möchte, sollte auch einen ETF-Kosten-Vergleich machen. Wie bereits erwähnt, können bei ETF-Sparplänen Ausführungsgebühren anfallen, die der ETF dann eben ersten wieder „verdienen“ muss.

Und schließlich die Depotführungsgebühren: Ein kostenloses Depot spart hier ganz klar Gebühren, die man ansonsten regelmäßig bezahlen müsste.

Und noch ein Tipp: Wer sich mit dem Gedanken trägt, Aktien auch mal direkt an der Heimatbörse im Ausland zu kaufen, sollte auch hier in den Leistungskatalog schauen. Denn nicht alle Broker bieten internationale Handelsplätze an – oder der Kauf zum Beispiel direkt an der NYSE kann unverhältnismäßig teuer sein.

Fazit: Der „günstigste“ Broker sollte immer individuell, zu den persönlichen Anlagezielen passend über einen Depot-Vergleich gewählt werden. Ein Vergleich der gesuchten Leistungsmerkmale wie z.B. Fondshandel oder Aktiensparpläne kann sich lohnen. Denn: Jeder Euro, den man nicht erst fürs Depot oder Trading ausgeben muss, kann in die eigentliche Geldanlage und in die Investments fließen – und dient somit dem eigentlichen Vermögensaufbau.