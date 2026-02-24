Fortschritt im KI-Bereich lastet auf Softwareunternehmen!

Die Furcht vor einer Disruption durch Künstliche Intelligenz (KI) erreicht an den Börsen eine neue Eskalationsstufe. Insbesondere die Aktienkurse von Softwareunternehmen verzeichnen deutliche Einbrüche. Ein Korb mit KI-gefährdeten Aktien fiel am Montag um sechs Prozent und liegt im laufenden Jahr bereits 22 Prozent im Minus. Die Sorge, dass KI die Geschäftsmodelle ganzer Branchen grundlegend verändern könnte, hat an den US-Börsen eine fast schon surreale Dimension angenommen. Verstärkt durch Beiträge in sozialen Medien prägt diese Angst derzeit die Kursentwicklungen, während fundamentale Investoren sich zurückhalten. Dieses Phänomen, das unter dem Begriff „AI Scare Trade“ bekannt ist, führt seit Ende Januar zu starken Kursschwankungen und erheblichen Verlusten an den US-Börsen.

Die Aktie von Palo Alto Networks (PANW) hat nach der Aufwärtssequenz ab dem 20. März 2020, beginnend mit Dezember 2024 eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Angefangen mit dem Allzeithoch bei 223,61 US-Dollar am 28. Oktober 2025 hat sich der Kurs in weiterer Folge um gut 35 Prozent nach unten entwickelt. Dabei könnte das Geschäftsfeld nicht besser ausgewählt sein, nachdem die Häufigkeit der Cyberangriffe immer mehr zunimmt. Auch in diesem Zusammenhang spielt KI eine immer dominantere Rolle und sollte bei der Abwehr von Cyberangriffen die Arbeit von PANW eigentlich erleichtern. Setzt sich in den kommenden Wochen die vorherrschende Angst weiter fort, könnte die gewichtige Unterstützung bei 144,46 US-Dollar nach unten durchbrochen werden. Dies könnte eine Kaskade von Verkäufen auslösen. Erst bei 130,55 US-Dollar wäre wieder mit gesteigerter Nachfrage zu rechnen. Mittelfristig sollte der Gewinn bis in das Geschäftsjahr 2027/28 aber laut aktueller Konsensschätzung um rund 43 Prozent ansteigen (Basis Geschäftsjahr 2025/26). Das entsprechende KGV sinkt dann auf 52,30. Dies ist immer noch ein stolzer Wert und dem guten Ausblick geschuldet. Nachdem die sogenannte KI-Angst nicht unbegründet ist, könnten die Wachstumsunternehmen im Softwaremarkt wie PANW in diesem Szenario am meisten verlieren.

Palo Alto Networks, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Seit dem 28. Oktober 2025 ist der Aktienkurs von Palo Alto Networks um rund 35 Prozent gefallen. Der technische Fortschritt im Bereich der KI könnte das Wachstum von Palo Alto Networks beeinträchtigen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JZ7ENW) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Palo Alto Networks Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,50 profitieren. Das Ziel sei bei 118,01 US-Dollar angenommen (5,81 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 34 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 158,23 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,40 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JZ7ENW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,96 – 3,97 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 187,32 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks, Inc. KO-Schwelle: 187,32 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 139,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,81 Euro Hebel: 3,50 Kurschance: + 46 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.