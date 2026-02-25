    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Gewinne im Sog der US-Börsen - KI-im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen stark im Aufwind dank Nvidia
    • Nikkei +2,2% Rekordkurs nach BOJ-Nominierungen
    • ASX +1,17% CSI-300 +0,6% HangSeng +0,5%; CPI↑.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch teilweise deutlich zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der US-Märkte.

    Damit herrschte vor den anstehenden Zahlen des Technologieschwergewichts Nvidia Zuversicht. "Im besten Fall könnten Nvidias Quartalszahlen zu einem Weckruf werden, dass mit dem Wachstum im KI-Sektor weiterhin alles stimmt", stellte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, fest. Anstatt die negativen Folgen der Künstlichen Intelligenz auf viele Bereich der Wirtschaft zu diskutieren, konzentriere man sich in Asien ohnehin mehr auf die Investitionen in die benötigte Infrastruktur, so Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Das zeige sich an der Stärke der Börsen Taiwans, Südkoreas und Japans.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 2,2 Prozent auf 58.583,12 Punkte an und befand sich damit auf Rekordkurs. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen für den Anstieg auch auf die Nominierung zweier neuer Mitglieder der Bank of Japan, die für eine lockere Geldpolitik stehen.

    Mit ähnlich hohen Gewinnen wie in Japan hielt die Rekordserie in Südkorea an. Der australische ASX lag ebenfalls im Plus, hielt das Tempo der technologielastigeren asiatischen Börse aber nicht mit und schloss 1,17 Prozent fester mit 9.128 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank merkten an, dass die Verbraucherpreise etwas über den Erwartungen gelegen hätten. Das habe Sorgen vor Zinserhöhungen verstärkt.

    Der CSI-300-Index chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,6 Prozent auf 4.735,89 Zähler. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um rund ein halbes Prozent auf 26.706 Punkte an./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 164,3 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,11 %/+67,42 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
