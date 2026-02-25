Noram fügt ein weiteres kritisches Mineral zur Liste der hochwertigen Nebenprodukt-Credits in der aktualisierten PEA für das Projekt Zeus hinzu

Vancouver, British Columbia – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich, die Aufnahme von Molybdän in seine wichtige Liste von Nebenprodukt-Credits bekannt zu geben, die Eingang in die bevorstehende wirtschaftliche Erstbewertung („PEA“) finden werden. Das Projekt verfügt aktuell über eine Reihe verschiedener Mineralien, die von den USA als kritische Rohstoffe ausgewiesen werden, wie Lithium, Molybdän, Cäsium, Rubidium und möglicherweise auch Kali.

„Eine erste firmeninterne Modellierung deutet darauf hin, dass diese wertvollen Nebenprodukt-Credits die prognostizierten Betriebskosten deutlich senken könnten“, so Executive Chairman Sandy MacDougall. „Molybdän wird von der US-Regierung wegen seiner Bedeutung für die Bereiche Verteidigung, Infrastruktur, Luftfahrt und moderne Fertigung als kritischer Rohstoff ausgewiesen. Als heimische Quelle mehrerer Mineralien, die von den USA als kritisch eingestuft werden, könnte das Projekt für Bundesfördermittel sowie strategische Initiativen im Bereich der Lieferkette in Frage kommen und auch Unterstützung bei Genehmigungsverfahren haben. Dieses diversifizierte Mineralprofil trägt letztendlich zu einer erheblichen Steigerung der wirtschaftlichen und strategischen Wertschöpfung im Projekt Zeus bei.”

Molybdän wird in erster Linie zur Härtung von Stahl und Hochleistungslegierungen verwendet und erhöht die Korrosions- und Hitzebeständigkeit von:

- Bauteilen für Verteidigung und Luftfahrt

- Energieinfrastruktur und Pipelines

- LNG-Anlagen

- Industriellen Fertigungssystemen

- Modernen Anlagen zur Stromerzeugung

Das weltweite Angebot an Molybdän ist strukturell begrenzt; ein Großteil davon wird als Nebenprodukt des Kupferbergbaus gefördert. Diese Dynamik kann sich hinderlich auf die rasche Angebotsausweitung auswirken und unterstreicht die langfristige industrielle Relevanz.

Das Unternehmen wird im Rahmen der laufenden metallurgischen und wirtschaftlichen Studien die Möglichkeiten der Gewinnung und den wirtschaftlichen Beitrag von Molybdän evaluieren. Die potenzielle Gewinnung dieser zusätzlichen Nebenprodukte könnte: