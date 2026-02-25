RAVEN2 ERÖFFNET DEN ALLERERSTEN BOOST-SERVER „BRENNENDE" MIT MASSIVEN WACHSTUMSBELOHNUNGEN

SEOUL, Südkorea, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von qualitativ hochwertigen Spielen, hat ein großes Update für sein Brutal Dark Fantasy MMORPG RAVEN2 veröffentlicht. Das Update führt den allerersten Boost-Server des Spiels ein, zusammen mit speziellen Events und zusätzlichen Inhalten.

Der neu gestartete Boost-Server BRENNENDE ist ein zeitlich begrenzter Boost-Server, der für den schnellen Aufstieg konzipiert wurde und ca. zwei Monate verfügbar sein wird. Nach etwa zwei Monaten des Fortschritts auf BRENNENDE werden die Spieler auf bestehende Server wechseln, um ihre Reise fortzusetzen.

Auf BRENNENDE können Spieler ihr Wachstum durch Server-exklusive Events und Fortschrittsbelohnungen beschleunigen. Mit Erreichen von Level 5 können Spieler eine Heroische Heilige Bekleidung und einen Heroischen Vertrauten erhalten. Beim Levelaufstieg erhalten sie außerdem ein Heroisches Ausrüstungsset und BRENNENDE-Stufen-Truhen an bestimmten Meilensteinen, die eine Vielzahl von Gegenständen und EP-Unterstützung enthalten, um den Fortschritt zu beschleunigen. Spieler, die Level 60 erreichen, erhalten eine Legendäre Heilige Bekleidung, und die gleiche Belohnung wird allen Spielern auf allen Servern gewährt, die Level 60 erreichen.

Darüber hinaus können Spieler auf BRENNENDE durch das Erfüllen täglicher Missionen BRENNENDE-Beschwören-Truhen verdienen, die jeden Tag während des Eventzeitraums die Chance auf Belohnungen bieten. Zu den weiteren Vorteilen von BRENNENDE, die nur auf dem Server verfügbar sind, gehören Bonus-EP, Gold und Stat-Zuwächse sowie mehrere wachstumsfördernde Ereignisse. Ausführliche Eventdetails stehen im offiziellen Forum zur Verfügung.

Weitere Updates umfassen den neuen Inhalt „Vertraute Expedition" und den Weltinhalt Abgrund 2F, der das Gameplay und die Möglichkeiten erweitert.

Als offizielle Fortsetzung von Raven (EvilBane: The Iron King) ist RAVEN2 ein Blockbuster-MMORPG, das in einem Dark-Fantasy-Reich spielt und mit unvergleichlicher Grafik neu gestaltet wurde. Als Mitglied des Spezialkorps begeben sich die Spieler auf eine Reise, um auf königlichen Befehl hin gefährliche und bizarre Vorfälle zu untersuchen und sich in einen groß angelegten, grausamen Krieg zu stürzen.

Weitere Informationen zu RAVEN2 finden Sie im offiziellen Forum des Spiels , auf dem YouTube -Kanal und auf Facebook . Spieler können auch die offizielle Website besuchen, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com .

