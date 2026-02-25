JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Baustoffherstellers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Elodie Rall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick auf die Zielvorgaben für 2026 lägen die Konsensschätzungen am oberen Rand der vom Unternehmen genannten Zielkorridore./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 195,5EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



