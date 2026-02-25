JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 49,93EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,60
Kursziel alt: 53,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
