JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 195,1EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
