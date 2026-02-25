RBC stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen. Dies gelte auch für den Ausblick bis 2030./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 18,49EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.





