RBC stuft EON AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen. Dies gelte auch für den Ausblick bis 2030./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:02 / EST
