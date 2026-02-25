Preiskrieg entfacht: Dieser Pharmariese senkt Preise um bis zu 50%

Novo Nordisk plant, die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zu die Hälfte zu senken, wie das deutsche Ärzteblatt berichtet. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass die Preisreduzierung ab Januar 2027 und "für alle Dosierungen dieser Medikamente" gelte. Mit diesen Änderungen werden Ozempic und Wegovy ab dem 1. Januar 2027 jeweils 675 US-Dollar pro Monat kosten.

Das Mittel Wegovy werde ab Januar 2027 nur noch die Hälfte des aktuellen Preises kosten, der Preis von Ozempic um 35 Prozent reduziert. Die Preissenkungen verschärfen den Preiskampf mit dem Konkurrenten Eli Lilly in einer der am schnellsten wachsenden und umkämpftesten Kategorien der Pharmabranche. Millionen von Patienten nehmen die sogenannten GLP-1-Medikamente ein, doch die hohen Preise schrecken andere potenzielle Kunden ab, entweder weil ihre Krankenversicherungen die Medikamente nicht abdecken oder weil die von ihren Versicherungen festgelegten Zuzahlungen zu hoch sind.

Jamey Millar, Executive Vice President für das US-Geschäft von Novo Nordisk sagte dazu: "Wir hoffen, dass diese Preissenkungen den Zugang verbessern und die Bezahlbarkeit erhöhen." Der globale Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung, der aktuell rund 72 Milliarden US-Dollar umfasst, wird laut Schätzungen von TD Cowen bis 2030 auf etwa 139 Milliarden US-Dollar wachsen. Viele Patienten reagieren sensibel auf die Kosten, was den Wettbewerb im Markt für Gewichtsreduktionsmittel anheizt.

Eine Umfrage unter 2.000 US-Amerikanern ergab, dass fast 70 Prozent die Kosten ihrer Entscheidung für oder gegen eine Behandlung beeinflussten, und fast 40 Prozent nutzten Rabatte oder Gutscheine. Novo Nordisk senkt nun die Preise für Selbstzahler auf 149 bis 499 US-Dollar pro Monat, während Lilly sein Konkurrenzprodukt Zepbound zwischen 299 und 449 US-Dollar verkauft.

Die Aktie von Novo Nordisk ist am Mittwoch 1,25 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 32,38 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion