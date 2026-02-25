JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeigers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 18,51EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,70
Kursziel alt: 16,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,70
Kursziel alt: 16,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte