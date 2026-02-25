JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 18,53EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18,75
Kursziel alt: 18,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
