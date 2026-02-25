Frontier Biotech und GSK schließen globale Exklusivlizenzvereinbarung für therapeutische Anwendungen mit kleinen interferierenden RNAs

Diese Vereinbarung unterstreicht die Kompetenz des Unternehmens in der frühen Erforschung und Entwicklung von siRNA-Medikamenten und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung seiner globalen Entwicklungsstrategie dar.

NANJING, China, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Frontier Biotechnologies Inc. (im Folgenden als „Frontier Biotech" oder „das Unternehmen" bezeichnet) hat einen exklusiven Lizenzvertrag mit GSK, einem globalen Biopharmaunternehmen, abgeschlossen. Gemäß den Vertragsbedingungen erhält GSK die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von zwei Produkten aus der Pipeline von Frontier Biotech im Bereich Small Interfering RNA (siRNA), von denen sich eines derzeit in der Phase der Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) befindet und das andere ein präklinischer Kandidat ist.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält das Unternehmen eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar und bis zu 963 Millionen US-Dollar für erfolgsabhängige Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung für beide Programme sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz.

Das Unternehmen wird für die anfängliche Weiterentwicklung der beiden Prüfpräparate verantwortlich sein, wobei ein Präparat in China die klinische Phase-I-Studie durchlaufen und das andere die IND-Zulassungsaktivitäten abschließen wird. GSK wird für die gesamte anschließende globale klinische Entwicklung, die Einreichung von Zulassungsanträgen und die Vermarktungsaktivitäten verantwortlich sein.

Dr. Dong Xie, Vorsitzender und CEO von Frontier Biotech, erklärte:

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss der Vereinbarung mit GSK, einem globalen Biopharmaunternehmen. Dies spiegelt die wachsende Anerkennung unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten wider. Diese Vereinbarung wird eine solide Grundlage für Frontier Biotech schaffen, indem sie die internationale Zusammenarbeit vertieft, die Wertkonvertierung der Pipeline beschleunigt und möglicherweise die Kommerzialisierung ermöglicht."

Oligonukleotide wie siRNA-Therapien haben sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Entwicklungsmöglichkeit im globalen Pharmasektor entwickelt. siRNA-Therapien überwinden drei Einschränkungen der traditionellen Arzneimittelentwicklung, indem sie eine präzise Gen-Silencing von bisher nicht medikamentös behandelbaren Zielen ermöglichen, eine dauerhafte und hochspezifische Wirksamkeit bieten und eine vielseitige Plattform für ein breites Spektrum von Krankheiten darstellen. Derzeit beschleunigt sich die Entwicklung von siRNA-Medikamenten von seltenen Krankheiten hin zu häufigen chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen sowie Stoffwechselstörungen, was ein großes Marktpotenzial aufzeigt.