GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei solide, liege allerdings unter den Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



