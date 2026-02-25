Assurant Aktie hebt ab - 25.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Assurant Aktie. Mit einer Performance von +25,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Assurant Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -18,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,50€, mit einem Plus von +25,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Assurant bietet spezialisierte Versicherungsprodukte und Dienstleistungen, ist führend im Bereich Spezialversicherungen und konkurriert mit Allianz, AIG und Chubb. Es zeichnet sich durch innovative Lösungen und technologische Integration aus.

Der heutige Anstieg bei Assurant konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,56 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Assurant bisher ein Minus von -7,56 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Assurant Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,61 % 1 Monat -4,05 % 3 Monate -3,56 % 1 Jahr -2,32 %

Informationen zur Assurant Aktie

Es gibt 50 Mio. Assurant Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,52 Mrd.EUR € wert.

Assurant Aktie jetzt kaufen?

Ob die Assurant Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Assurant Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.