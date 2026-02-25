GOLDMAN SACHS stuft Fresenius SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 48,53EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



