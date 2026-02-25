GOLDMAN SACHS stuft Fresenius SE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bek
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 48,53EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
