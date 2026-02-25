Siemens Energy Aktie gut behauptet +2,60 % - 25.02.2026

Die Siemens Energy Aktie konnte bisher um +2,60 % auf 169,80€ zulegen. Das sind +4,30 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +59,94 % bei Siemens Energy.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +5,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +42,38 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,67 % 1 Monat +19,57 % 3 Monate +59,94 % 1 Jahr +208,65 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,64 Mrd. € wert.

Die Gasspeicher in Deutschland sind auf einem historischen Tiefstand und geopolitische Spannungen den Markt durchwirbeln, zeichnet sich an den Weltmärkten eine paradoxe Lage ab. Ein LNG-Superzyklus flutet das System mit neuem Angebot, doch der …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.