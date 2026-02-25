AUTO1 Group Aktie verliert deutlich an Wert - 25.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,48 % verliert die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AUTO1 Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,69 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -8,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -36,83 %.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,05 % 1 Monat -41,43 % 3 Monate -26,69 % 1 Jahr +3,08 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Mrd. € wert.

Bei den Aktien von Auto1 zeichnet sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen eine weitere Stabilisierung ab. Die Papiere gewannen auf Tradegate vorbörslich mehr als 6 Prozent zum Xetra-Schluss. Damit nimmt die Bodenbildung Form …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege beim Absatz leicht über den Erwartungen, schrieb James Tate am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Die …

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.