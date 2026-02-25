Nordex Aktie - Kurs legt am 25.02.2026 stark zu

Die Nordex Aktie konnte bisher um +11,29 % auf 39,04€ zulegen. Das sind +3,96 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +4,22 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 39,04€, mit einem Plus von +11,29 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Nordex Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +17,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nordex eine positive Entwicklung von +36,90 % erlebt.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,94 % 1 Monat +18,30 % 3 Monate +55,20 % 1 Jahr +233,89 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,23 Mrd. € wert.

Ein starkes Ergebnis sowie die Ziele haben der Nordex-Aktie am Mittwoch vorbörslich kräftige Gewinne beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier des Windturbinenbauers im Vergleich zum Xetra-Schluss 8 Prozent auf 37,84 Euro. …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen übertroffen und der Cashflow sei stark gewesen, schrieb Ajay Patel am Mittwoch. Der Ausblick …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei hervorragend gewesen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach den Zahlen. Auch der Ausblick auf 2026 und die …

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.