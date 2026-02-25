Alzchem Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,71 % - 25.02.2026

Die Alzchem Group Aktie konnte bisher um +3,71 % auf 162,20€ zulegen. Das sind +5,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alzchem Group Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 162,20€, mit einem Plus von +3,71 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alzchem Group über einen Zuwachs von +26,27 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Alzchem Group bisher ein Plus von +2,97 %.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,93 % 1 Monat +7,49 % 3 Monate +26,27 % 1 Jahr +121,05 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die …

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

