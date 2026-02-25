Stripe hat Interesse
PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen
Die Aktien von PayPal legten am Dienstag erneut zu, nachdem ein neuer Bericht weitere Details zur potenziellen Übernahme lieferte.
- Stripe-Interesse lässt PayPal-Aktien steigen!!
- Aktien -80% seit 2021; Lores neuer CEO, Split?
- Analyst: Stripe stark; Kauf könnte 50% Volumen
Der Zahlungsdienstleister Stripe hat Interesse am Kauf von PayPal, wie Bloomberg berichtet.
Die PayPal-Aktien stiegen am Dienstag um 6 Prozent, nachdem sie am Montag bereits um rund 5 Prozent zugelegt hatten.
Schon vor dieser Woche spekulierte die Wall Street über eine mögliche Zerschlagung oder Übernahme von PayPal. Die Aktien sind seit ihrem Allzeithoch von 2021 um mehr als 80 Prozent gefallen, und das Unternehmen gab Anfang des Monats bekannt, dass Enrique Lores, der zuvor HP leitete, würde die Position des CEO übernehmen.
Angesichts der Schwierigkeiten von PayPal, sich in einem sich wandelnden Markt für Zahlungstechnologien zu behaupten, sowie Lores' mangelnder Erfahrung in der Führung eines Finanztechnologieunternehmens, vermuten Analysten seit Wochen, dass der PayPal-Vorstand eine Aufspaltung erwägt.
Colin Sebastian von Baird schien der Ansicht zu sein, dass eine mögliche Transaktion vernünftig wäre. "Stripe verfügt wohl über die weltweit stärkste, auf Entwickler und Händler ausgerichtete Zahlungsinfrastruktur", schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.
"Der Aufbau einer Verbraucherpräsenz wie der von PayPal würde wahrscheinlich viele Jahre und Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar erfordern, ohne dass ein Erfolg garantiert wäre", fügt Sebastian hinzu.
Stripe verarbeitet bereits ein beträchtliches E-Commerce-Volumen durch seine Partnerschaft mit Shopify.
Laut des Analysts könnte die Integration von PayPal dem Unternehmen ermöglichen, "nahezu 50 Prozent des weltweiten E-Commerce-Volumens abzuwickeln".
Er meint: "Wir glauben, dass es eine große Chance gibt, eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt zu retten".
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.