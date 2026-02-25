PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen

Schon vor dieser Woche spekulierte die Wall Street über eine mögliche Zerschlagung oder Übernahme von PayPal. Die Aktien sind seit ihrem Allzeithoch von 2021 um mehr als 80 Prozent gefallen, und das Unternehmen gab Anfang des Monats bekannt, dass Enrique Lores, der zuvor HP leitete, würde die Position des CEO übernehmen.

Die PayPal-Aktien stiegen am Dienstag um 6 Prozent, nachdem sie am Montag bereits um rund 5 Prozent zugelegt hatten.

Der Zahlungsdienstleister Stripe hat Interesse am Kauf von PayPal, wie Bloomberg berichtet.

Angesichts der Schwierigkeiten von PayPal, sich in einem sich wandelnden Markt für Zahlungstechnologien zu behaupten, sowie Lores' mangelnder Erfahrung in der Führung eines Finanztechnologieunternehmens, vermuten Analysten seit Wochen, dass der PayPal-Vorstand eine Aufspaltung erwägt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Colin Sebastian von Baird schien der Ansicht zu sein, dass eine mögliche Transaktion vernünftig wäre. "Stripe verfügt wohl über die weltweit stärkste, auf Entwickler und Händler ausgerichtete Zahlungsinfrastruktur", schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.

"Der Aufbau einer Verbraucherpräsenz wie der von PayPal würde wahrscheinlich viele Jahre und Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar erfordern, ohne dass ein Erfolg garantiert wäre", fügt Sebastian hinzu.

Stripe verarbeitet bereits ein beträchtliches E-Commerce-Volumen durch seine Partnerschaft mit Shopify.

Laut des Analysts könnte die Integration von PayPal dem Unternehmen ermöglichen, "nahezu 50 Prozent des weltweiten E-Commerce-Volumens abzuwickeln".

Er meint: "Wir glauben, dass es eine große Chance gibt, eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt zu retten".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,74 $ , was einem Rückgang von -10,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer