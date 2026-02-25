    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Stripe hat Interesse

    921 Aufrufe 921 0 Kommentare 0 Kommentare

    PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen

    Die Aktien von PayPal legten am Dienstag erneut zu, nachdem ein neuer Bericht weitere Details zur potenziellen Übernahme lieferte.

    Für Sie zusammengefasst
    Stripe hat Interesse - PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen
    Foto: Felix Kästle/dpa

    Der Zahlungsdienstleister Stripe hat Interesse am Kauf von PayPal, wie Bloomberg berichtet.

    Die PayPal-Aktien stiegen am Dienstag um 6 Prozent, nachdem sie am Montag bereits um rund 5 Prozent zugelegt hatten.

    Schon vor dieser Woche spekulierte die Wall Street über eine mögliche Zerschlagung oder Übernahme von PayPal. Die Aktien sind seit ihrem Allzeithoch von 2021 um mehr als 80 Prozent gefallen, und das Unternehmen gab Anfang des Monats bekannt, dass Enrique Lores, der zuvor HP leitete, würde die Position des CEO übernehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings!
    Short
    50,31€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    43,15€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PayPal

    +6,69 %
    +13,42 %
    -16,93 %
    -23,20 %
    -36,51 %
    -36,25 %
    -81,47 %
    +27,95 %
    +28,08 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U

    Angesichts der Schwierigkeiten von PayPal, sich in einem sich wandelnden Markt für Zahlungstechnologien zu behaupten, sowie Lores' mangelnder Erfahrung in der Führung eines Finanztechnologieunternehmens, vermuten Analysten seit Wochen, dass der PayPal-Vorstand eine Aufspaltung erwägt.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Colin Sebastian von Baird schien der Ansicht zu sein, dass eine mögliche Transaktion vernünftig wäre. "Stripe verfügt wohl über die weltweit stärkste, auf Entwickler und Händler ausgerichtete Zahlungsinfrastruktur", schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden. 

    "Der Aufbau einer Verbraucherpräsenz wie der von PayPal würde wahrscheinlich viele Jahre und Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar erfordern, ohne dass ein Erfolg garantiert wäre", fügt Sebastian hinzu.

    Stripe verarbeitet bereits ein beträchtliches E-Commerce-Volumen durch seine Partnerschaft mit Shopify.

    Laut des Analysts könnte die Integration von PayPal dem Unternehmen ermöglichen, "nahezu 50 Prozent des weltweiten E-Commerce-Volumens abzuwickeln".

    Er meint: "Wir glauben, dass es eine große Chance gibt, eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt zu retten".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,74$, was einem Rückgang von -10,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stripe hat Interesse PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen Die Aktien von PayPal legten am Dienstag erneut zu, nachdem ein neuer Bericht weitere Details zur potenziellen Übernahme lieferte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     