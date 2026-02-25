DF Deutsche Forfait Aktie leidet unter Verkäufen - 25.02.2026

Die DF Deutsche Forfait Aktie ist bisher um -2,90 % auf 2,6800€ gefallen. Das sind -0,0800 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der DF Deutsche Forfait Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,66 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,6800€, mit einem Minus von -2,90 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Obwohl die DF Deutsche Forfait Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +120,63 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -58,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DF Deutsche Forfait auf +182,23 %.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -58,81 % 1 Monat -19,65 % 3 Monate +120,63 % 1 Jahr +94,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um extreme Kursbewegungen der DF Deutsche Forfait-Aktie trotz mangelnder fundamentaler Unterstützung. Die Diskussion dreht sich um die Nachhaltigkeit eines jüngsten Anstiegs, Kurse um 3,00 € und früher intraday-Sprünge über 7,50 €, sowie auffällige Handelsvolumina. Zudem wird über Short-Positionen, Fake-Aufschwung und die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung bzw. eines Rücksetzers spekuliert.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,86 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DF Deutsche Forfait

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,88 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +4,69 %. UniCredit legt um +1,11 % zu

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.