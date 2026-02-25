UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 3,80 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 161,00 Mio..

Nürnberg (ots) -- UmweltBank AG erwirtschaftet 2025 nach vorläufigen Zahlen Ergebnis vor Steuernvon 6,4 Mio. Euro- Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei 14,3 Mio. Euro- Gesamtkapitalquote steigt auf rund 17 %- Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von 5 Cent geplant- Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und17,5 Mio. Euro erwartetDie UmweltBank AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnisvor Steuern von 6,4 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit im Rahmen deraufgestellten Prognose (5 bis 10 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wird weiterhininnerhalb der kommunizierten Bandbreite (10 bis 15 Mio. Euro) erwartet."Die heute vorgelegten Zahlen belegen unsere Erfolge nach zwei Jahrenumfangreicher Transformation. Nach den Verlustjahren 2023 und 2024 weisen wirerstmals wieder ein positives Ergebnis vor Steuern aus und haben die UmweltBankfür weiteres starkes Wachstum aufgestellt. Trotz tiefgreifender Transformationhaben wir in den vergangenen zwei Geschäftsjahren die Privatkundeneinlagen umfast 2 Mrd. Euro gesteigert, über 50.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen undnachhaltige Projekte mit einem Volumen von knapp 400 Mio. Euro finanziert.Daneben haben wir neue Produkte, wie das Girokonto und eigene ETFs eingeführt,die Organisationsstruktur auf Effizienz und Leistungsstärke getrimmt sowie dieregulatorische Aufstellung gestärkt. Mit diesem starken Fundament können undwollen wir das Wachstum 2026 noch einmal deutlich beschleunigen", kommentiertDietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.Deutlicher Anstieg der Erträge trifft auf stabiles KostengerüstDas Zinsergebnis stieg 2025 auf 58,4 Mio. Euro, nach 45,0 Mio. Euro im Vorjahr.Maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung hatte das gestiegene Einlagenvolumensowie die verbesserte Positionierung des Treasury-Portfolios. Das Finanzergebnislag mit 17,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 13 Mio. Euro,überwiegend geprägt durch Immobilienverkäufe. Der Abbau von Beteiligungen wurde2025 weiterhin forciert. Das Provisions- und Handelsergebnis stieg auf 7,1 Mio.Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro), insbesondere getragen vom Wertpapiergeschäft.Der Personalaufwand lag mit 30,3 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und wargeprägt von der Besetzung verbliebener offener Stellen sowie von regulärenGehaltsanpassungen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente beschäftigte die Bank zumJahresende rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit hat die Bank eine