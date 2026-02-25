    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro ab

    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) -

    - UmweltBank AG erwirtschaftet 2025 nach vorläufigen Zahlen Ergebnis vor Steuern
    von 6,4 Mio. Euro
    - Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei 14,3 Mio. Euro
    - Gesamtkapitalquote steigt auf rund 17 %
    - Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von 5 Cent geplant
    - Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und
    17,5 Mio. Euro erwartet

    Die UmweltBank AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis
    vor Steuern von 6,4 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit im Rahmen der
    aufgestellten Prognose (5 bis 10 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wird weiterhin
    innerhalb der kommunizierten Bandbreite (10 bis 15 Mio. Euro) erwartet.

    "Die heute vorgelegten Zahlen belegen unsere Erfolge nach zwei Jahren
    umfangreicher Transformation. Nach den Verlustjahren 2023 und 2024 weisen wir
    erstmals wieder ein positives Ergebnis vor Steuern aus und haben die UmweltBank
    für weiteres starkes Wachstum aufgestellt. Trotz tiefgreifender Transformation
    haben wir in den vergangenen zwei Geschäftsjahren die Privatkundeneinlagen um
    fast 2 Mrd. Euro gesteigert, über 50.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen und
    nachhaltige Projekte mit einem Volumen von knapp 400 Mio. Euro finanziert.
    Daneben haben wir neue Produkte, wie das Girokonto und eigene ETFs eingeführt,
    die Organisationsstruktur auf Effizienz und Leistungsstärke getrimmt sowie die
    regulatorische Aufstellung gestärkt. Mit diesem starken Fundament können und
    wollen wir das Wachstum 2026 noch einmal deutlich beschleunigen", kommentiert
    Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

    Deutlicher Anstieg der Erträge trifft auf stabiles Kostengerüst

    Das Zinsergebnis stieg 2025 auf 58,4 Mio. Euro, nach 45,0 Mio. Euro im Vorjahr.
    Maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung hatte das gestiegene Einlagenvolumen
    sowie die verbesserte Positionierung des Treasury-Portfolios. Das Finanzergebnis
    lag mit 17,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 13 Mio. Euro,
    überwiegend geprägt durch Immobilienverkäufe. Der Abbau von Beteiligungen wurde
    2025 weiterhin forciert. Das Provisions- und Handelsergebnis stieg auf 7,1 Mio.
    Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro), insbesondere getragen vom Wertpapiergeschäft.

    Der Personalaufwand lag mit 30,3 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und war
    geprägt von der Besetzung verbliebener offener Stellen sowie von regulären
    Gehaltsanpassungen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente beschäftigte die Bank zum
    Jahresende rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit hat die Bank eine
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 3,80 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 161,00 Mio..

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
