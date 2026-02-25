UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro ab
- UmweltBank AG erwirtschaftet 2025 nach vorläufigen Zahlen Ergebnis vor Steuern
von 6,4 Mio. Euro
- Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei 14,3 Mio. Euro
- Gesamtkapitalquote steigt auf rund 17 %
- Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von 5 Cent geplant
- Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und
17,5 Mio. Euro erwartet
Die UmweltBank AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis
vor Steuern von 6,4 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit im Rahmen der
aufgestellten Prognose (5 bis 10 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wird weiterhin
innerhalb der kommunizierten Bandbreite (10 bis 15 Mio. Euro) erwartet.
"Die heute vorgelegten Zahlen belegen unsere Erfolge nach zwei Jahren
umfangreicher Transformation. Nach den Verlustjahren 2023 und 2024 weisen wir
erstmals wieder ein positives Ergebnis vor Steuern aus und haben die UmweltBank
für weiteres starkes Wachstum aufgestellt. Trotz tiefgreifender Transformation
haben wir in den vergangenen zwei Geschäftsjahren die Privatkundeneinlagen um
fast 2 Mrd. Euro gesteigert, über 50.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen und
nachhaltige Projekte mit einem Volumen von knapp 400 Mio. Euro finanziert.
Daneben haben wir neue Produkte, wie das Girokonto und eigene ETFs eingeführt,
die Organisationsstruktur auf Effizienz und Leistungsstärke getrimmt sowie die
regulatorische Aufstellung gestärkt. Mit diesem starken Fundament können und
wollen wir das Wachstum 2026 noch einmal deutlich beschleunigen", kommentiert
Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.
Deutlicher Anstieg der Erträge trifft auf stabiles Kostengerüst
Das Zinsergebnis stieg 2025 auf 58,4 Mio. Euro, nach 45,0 Mio. Euro im Vorjahr.
Maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung hatte das gestiegene Einlagenvolumen
sowie die verbesserte Positionierung des Treasury-Portfolios. Das Finanzergebnis
lag mit 17,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 13 Mio. Euro,
überwiegend geprägt durch Immobilienverkäufe. Der Abbau von Beteiligungen wurde
2025 weiterhin forciert. Das Provisions- und Handelsergebnis stieg auf 7,1 Mio.
Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro), insbesondere getragen vom Wertpapiergeschäft.
Der Personalaufwand lag mit 30,3 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und war
geprägt von der Besetzung verbliebener offener Stellen sowie von regulären
Gehaltsanpassungen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente beschäftigte die Bank zum
Jahresende rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit hat die Bank eine
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 3,80 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 161,00 Mio..
Im Aktionär stand ein positiver Bericht zur Umweltbank mit dem Hinweis das ggf. wieder eine, allerdings geringe Dividende gezahlt wird und eine Verdoppelung des Kurses möglich ist.
Mal wieder angeschaut. Jetzt gab's die zu erwartende Not-KE, immerhin (noch) in geringem Umfang.