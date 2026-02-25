die erste Anwendung von APT zur Einführung eines neuen Standards in der Wundversorgung

ZÜRICH, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) gibt heute bekannt, dass POLTX_Fiber die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb mit APT (Antimicrobial Polymer Technology) erhalten hat.

Einführung der antimikrobiellen Polymertechnologie (APT) in POLTX_Fiber, einem modernen Wundverband der Klasse IIb, der nicht zur antimikrobiellen Resistenz beiträgt: bietet ein verbessertes Wundmanagement durch die Verhinderung einer bakteriellen Besiedlung innerhalb des Verbandes.

POLTX-Fiber ist das erste Produkt des Unternehmens: einen antimikrobiellen gelierenden Faserverband, der sein neuartiges APT enthält. Dieser bedeutende Moment markiert den Eintritt von Polaroid Therapeutics in den Bereich der Wundversorgung mit dem Ziel, durch die APT-Plattform einen neuen Standard in der Wundversorgung zu setzen.

POLTX-Fiber ist ein weicher, anpassungsfähiger Vliesstoffverband aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC)-Fasern und verstärkenden Cellulosefasern, in den das neu entwickelte APT integriert ist. Wenn der Verband mit Wundexsudat in Berührung kommt, verhindert APT die bakterielle Besiedlung innerhalb des Verbandes, ohne zur antimikrobiellen Resistenz beizutragen. Nach der Absorption von Exsudat bildet der Verband ein Gel, das zur Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus beiträgt, das autolytische Debridement unterstützt und den Wundrand und die umgebende Haut vor Mazeration schützt. Unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft kann POLTX_Fiber zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden:

Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudat

Akute oder chronische Wunden

Beingeschwüre, Druckgeschwüre (Stadium II bis IV) und diabetische Geschwüre

Chirurgische Wunden, einschließlich postoperativer Wunden, Spenderstellen und Wunden, die in sekundärer Absicht heilen sollen

Traumatische Wunden wie Abschürfungen und Risswunden

Exsudierende onkologische Wunden

Oberflächliche Wunden oder Hohlräume

„Der Erhalt des CE-Zeichens für POLTX-Fiber ist ein bedeutender Schritt für uns in unserem Bestreben, den Patienten durch unsere menschenzentrierten Lösungen, die auf neuen Technologien und wissenschaftlicher Entwicklung basieren, bessere Versorgungsmöglichkeiten zu bieten", sagte Ran Frenkel, Mitbegründer und CEO von PTx. „POLTX-Fiber ist das erste Medizinprodukt, das unsere APT-Plattform einführt, die eine neue antimikrobielle Polymertechnologie enthält, die den höchsten Standards entspricht und gleichzeitig den realen Herausforderungen der modernen Wundversorgung gerecht wird. Die Zertifizierung bietet nun neue Möglichkeiten in der Wundversorgung, und wir glauben, dass wir einen neuen Standard für Pflege und Schutz setzen."