JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. In absoluter Höhe liege der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas unter dem Konsens, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das sei eine kleine Enttäuschung des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,38 % und einem Kurs von 17,82EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
