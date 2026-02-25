DroneShield Aktie dreht auf - 25.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie steigt um +6,79 % auf 1,9820€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +0,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,9820€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die DroneShield Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,94 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,70 % 1 Monat -21,24 % 3 Monate +77,39 % 1 Jahr +318,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die FY2025-Zahlen von DroneShield: Diskutiert werden große Abweichungen zwischen bereinigten und berichteten Ergebnissen wegen hoher Aktienvergütungen, EBITDA- und Nettomargen (H1 schwach, H2 deutlich besser), hohe KGV-Angaben (u. a. 770, bereinigt ~128), Bewertung trotz Wachstum als teuer, Kursreaktionen (+12% AU) sowie Fragen zu Skalierbarkeit und Erhalt der Marktposition.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. € wert.

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist hat am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt und erstmals einen Gewinn erzielt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,55 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,13 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,23 % zu

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.