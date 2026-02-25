    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Sachlicher Umgang; Entgeltlücke wird kleiner!!
    • Mütter reduzieren Arbeit, Lohnrückstand ab 30.
    • Ziel: Teilzeit reduzieren, Betreuung ausbauen..
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Entgeltlücke wird kleiner - noch Spielraum bei Arbeitszeitpotenzial von Frauen / Brossardt: "Geschlechterbedingte Lohnlücke hat sehr unterschiedliche Ursachen"
    München (ots) - Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day am 27. Februar fordert die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. einen sachlichen Umgang mit dem Thema Entgeltgleichheit . Sie betont dabei die Bedeutung der vollzeitnahen Beschäftigung von Frauen für das Schließen der Entgeltlücke . "Die geschlechterbedingte Lohnlücke wird kleiner - das ist eine Entwicklung, die wir begrüßen. Wir müssen aber weiterhin an der Behebung der Ursachen für die Unterschiede der Entgelthöhe arbeiten. Denn diese ist beispielsweise auch darin begründet, dass die individuelle Vergütung sich nach Faktoren wie der Berufswahl , dem jeweiligen Qualifikationsniveau oder der persönlichen Lebenssituation richtet. Ab einem Alter von 30 Jahren zeigt sich ein deutlicher Sprung im Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, da Frauen hier oft zum ersten Mal Mutter werden. Frauen reduzieren oder unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit aus familiären Gründen häufiger und länger als Männer. Dies hat dann Auswirkungen auf die weitere Lohnentwicklung. Hier gilt es anzusetzen", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

    Um die Verdienstungleichheit zwischen Männern und Frauen insgesamt weiter zu reduzieren, müssen laut vbw die Arbeitszeitpotenziale von Frauen besser gehoben und insbesondere der Weg zu einer Vollzeit- oder vollzeitnahen Beschäftigung erleichtert werden. "Momentan arbeiten zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen mit Kindern in Teilzeit. Wir erhöhen die Beschäftigungsanreize zum Beispiel, indem wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern. Dafür müssen wir die Betreuungsinfrastruktur für Kinder ausbauen", so Brossardt.

    Pressekontakt:

    Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,
    mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6223465 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ... Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day am 27. Februar fordert die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. einen sachlichen Umgang mit dem Thema Entgeltgleichheit . Sie betont dabei die Bedeutung der vollzeitnahen Beschäftigung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     